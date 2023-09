La rivoluzione non si fa subito. Ma il tempo inizia a stringere

L’Ascoli esce sconfitto immeritatamente nel match contro un Palermo che fa poco per vincere, ma che trova i tre punti nel finale sul decimo corner del match. La corazzata rosanero, è ben arginata dai bianconeri e, sorprendentemente la si vede chiusa dietro a difende basso, a lasciare il palleggio ai padroni di casa e a provare a ripartire. Proprio su un errore dei nostri al 92’ nasce il contropiede che genera il gol per gli ospiti. Un Ascoli accorto, ben messo in campo, ma spuntato e quando non riesci a tirare mai in porta è dura poi avere recriminazioni anche quando subisci un ‘gollonzo’ nei minuti di recupero. Mister Viali ha ancora tanto da lavorare sul campo e sulla testa dei suoi. La squadra è nuova, un cambiamento radicale che ha bisogno purtroppo di tempo per fare tutti gli aggiustamenti. Ma il tempo stringe.