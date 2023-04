La Saf conquista il Città di Fermo, super Olivieri

Ai nastri di partenza la stagione su pista all’aperto per l’atletica delle Marche con il Trofeo Città di Fermo. Edizione numero 28, quest’anno rappresenterà la prima tappa del campionato di società per le categorie assoluti, under 23 e allievi. Il successo nella classifica a squadre va ai padroni di casa della Sport Atletica Fermo davanti alla Collection Atletica Sambenedettese e all’Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti. A livello individuale si conferma il sangiorgese Giorgio Olivieri (Carabinieri), campione italiano invernale del martello che lancia l’attrezzo a 71.88. Nel disco 39.74 per Massimo Ciferri (Sport Atletica Fermo) che si aggiudica anche il peso con il record personale di 13.81. In pista nei 100 metri l’allievo Alexandro Virgili (Sport Atletica Fermo) si impone in 11.41 (-1.5) sullo junior e compagno di squadra Alessio Fabiani (11.57), tra le donne è Klaudia Brillarelli (Sport Atletica Fermo) ad avere la meglio in 12.52 (0.0). Nei 400 ostacoli 1:05.45 della junior Sofia Straccia (Collection Atl. Sambenedettese) e tra gli under 18 esordio sulla distanza per Matteo Ghergo (Team Atl. Marche), bronzo tricolore cadetti nella scorsa stagione, con 59.89. In evidenza nel lungo maschile Lorenzo Falappa (Team Atl. Marche) che salta 6.59 (+0.0), a pochi centimetri l’allievo Valentino Bilardo (Sport Atletica Fermo) atterrato a 6.54 (-0.6) e nella competizione femminile Eleonora Fazi prevale con 5.30 (+0.0). Il triplo maschile va a Matteo Angeloni (Sport Atletica Fermo) con la misura di 13.87 (-0.3). In gara anche gli atleti Fisdir nei 50 metri che vanno a Eleonora Rossi in 14.25, mentre è Luca Sbrolla a trionfare negli 80 in 11.78, con il secondo posto di Nicola Carletti in 12.08. Tante sfide anche per i più giovani con diversi risultati importanti: Caroline Escobar (Sport Atletica Fermo) conquista gli 80 cadette in 10.32 (-1.3) e poi corre l’ultima frazione nella staffetta 4x100 che vede impegnate anche le compagne di club Alessia Cudini, Sofia Cardinali e Martina Maranesi per chiudere in 50.77. Nell’alto cadette ancora al successo Elena Marchionni (Collection Atletica Sambenedettese) con 1.60.