La salvezza passa per il Del Duca: Ascoli, battere subito il Sudtirol

Destini incrociati in un calendario di appuntamenti e scontri diretti di cui bisognerà tener contro in questo caldissimo finale di campionato. L’Ascoli dovrà respingere in ogni maniera possibile il tentativo delle inseguitrici di vedersi risucchiare in una lotta, non programmata, tra più squadre con l’acqua alla gola e tutte alla disperata ricerca di punti per lasciare le posizioni da bollino nero. Compresi i due piazzamenti playout.

A meno 6 dalla fine il Picchio ha dalla sua ancora 3 punti da gestire, ma se vorrà evitare di prendere in considerazione altri discorsi dovrà inevitabilmente tornare a vincere, per forza di cose, domani contro il Sudtirol (avvio alle 14). In quello che finora è spesso stato un terreno di conquista per molti avversari ora si dovrà cercare di sovvertire l’andamento fatto registrare fino a farlo diventare l’elemento decisivo.

Il fattore Del Duca in questa volata conclusiva andrà a rivestire un ruolo chiave per centrare l’obiettivo salvezza. Un traguardo per molti mesi considerato minimo, soprattutto quando si navigava a pochi punti di distanza dalla zona playoff e adesso divenuto l’unico vero scenario reale da non mettere assolutamente in discussione.

Attualmente il cammino dei bianconeri in casa resta indubbiamente al di sotto delle aspettative.

Il momentaneo bilancio portato a casa davanti al pubblico amico resta misero con soli 17 punti ottenuti a fronte dei 39 attuali. Le vittorie conquistate al Del Duca non arrivano a completare il palmo di una mano: 4 in sequenza contro Ternana (2-1), Cagliari (2-1), Perugia (1-0) e Brescia (4-3). Ai 5 pareggi si sono andate ad aggiungere le 7 sconfitte.

Ma è proprio adesso, in queste ultime 3 residue gare interne, che il Picchio dovrà cercare di racimolare quel quantitativo di punti necessario per scamparla senza avere brutte sorprese.

Sudtirol, Pisa e Cosenza costituiranno le tre finalissime di 6 appuntamenti che poi in trasferta si completeranno affrontando Como, Genoa e Reggina. Fondamentale il supporto da parte del popolo bianconero che adesso sarà chiamato a fare un sforzo ulteriore per non far mancare il proprio supporto in una fase che deciderà tutto.

Il club questo lo ha capito molto bene e in settimana i vertici di corso Vittorio hanno deciso di abbassare i prezzi dei biglietti per permettere di avere una cornice di pubblico importante. Assolutamente vietato arrivare a dover considerare la classifica avulsa (in caso di parità di punti con altre avversarie) che non sorride molto all’Ascoli. Il Picchio, considerando gli scontri diretti, sarebbe in vantaggio su Venezia e Brescia, ma allo stesso tempo in svantaggio con Cittadella.

Con Como e Cosenza è ancora tutto da decidere, ma mantenere la distanza di sicurezza prima dell’arrivo dei lupi sarà fondamentale.

Massimiliano Mariotti