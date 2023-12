La Samb a Campobasso: "Sfida d’altra categoria"

Saranno almeno 5mila gli spettatori, oggi, all’Avicor Selvapiana, a seguire il big match di giornata – e probabilmente dell’intera stagione – tra Campobasso e Sambenedettese. Più di 1.000 quelli che partiranno da San Benedetto per raggiungere il capoluogo molisano. Sarà una "sfida d’alta classifica – come ha detto ieri anche il tecnico della Samb Maurizio Lauro -, una sfida tra due piazze che hanno poco a che vedere con la serie D". Entrambe, infatti, mirano ad uscire dai campionati dilettantistici per riapprodare tra quelli professionistici. Per il Campobasso un obiettivo dichiarato, per la Samb parla l’attuale classifica. La squadra di Lauro è in testa con un distacco di 5 punti dalle dirette inseguitrici Avezzano, Chieti e, appunto, il Campobasso. La Samb vuole vincere per allungare ancora le distanze e confermare di essere la prima forza del campionato, anche se siamo ancora nel girone di andata. La Samb è anche l’unica squadra imbattuta del girone e vorrà confermare anche questo primato. Il Campobasso, invece, non vuole sprecare l’occasione di accorciare le distanze proprio sulla capolista, riprova ne è il fatto che il club molisano in settimana ha anche rafforzato la rosa con ben quattro acquisti: l’attaccante ex Forlì Persichini che dovrebbe essere impiegato sin da subito, il portiere under Luciani e i centrocampisti Grandis (argentino) e Sdaigui (italo-marocchino) che, invece, dovrebbero partire dalla panchina. "Sarà una partita difficile – ha detto ancora, ieri, il tecnico della Samb Maurizio Lauro - contro un avversario importante per la categoria, una buona squadra come la nostra, sarà una partita bella con una cornice di pubblico importante e un bel seguito da parte nostra. Noi arriviamo bene a questo appuntamento, riavremo a disposizione Sirri e Barberini, che hanno scontato il turno di squalifica, non abbiamo recuperato gli infortunati Paolini e Chiatante, ma c’è entusiasmo e la testa giusta, quindi ci faremo trovare pronti". Lauro dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Alessandro libero di muoversi dietro Tomassini. Se optasse per il 4-3-3 dovrebbe rinunciare a uno tra Alessandro e Battista. Non si è, invece, espresso, ieri, alla vigilia dell’incontro, il tecnico del Campobasso Rosario Pergolizzi, 17 punti nelle 8 gare della sua gestione in Molise e 4 vittorie su 4 in casa. Indisponibili tra i molisani, per squalifica, Rasi e Abonckelet, il Campobasso dovrebbe schierarsi con un 4-3-3. A dirigere l’incontro sarà Alessio Marra di Mantova. Infine mentre la concentrazione è tutta sul big match con il Campobasso l’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive ha fatto sospendere la prevendita dei biglietti per la gara tra Samb e Atletico Ascoli in programma il prossimo 10 dicembre, al Riviera. La prevendita non partirà, come di consueto, già da lunedì. Data e ora d’inizio saranno rese note appena gli organi competenti daranno l’autorizzazione con le eventuali modalità di acquisto.

s. v.