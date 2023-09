La Samb all’esordio con l’Atletico Ascoli Sirri: "Vogliamo vincere e dare il massimo"

Domani la Samb esordirà alle 18 contro l’Atletico Ascoli in Coppa Italia di categoria. Si tratterà del primo impegno ufficiale in vista dell’esordio in campionato che si terrà il 10 settembre e per il quale si attende la definizione dei calendari. Prima della gara con l’Atletico Ascoli di Sergio Pirozzi, però, Alex Sirri, capitano della Sambenedettese di Maurizio Lauro, è intervenuto per raccontare quale sono le sensazioni in vista del match: "Arriviamo alla partita con l’Atletico Ascoli — dice il difensore centrale nato a Forlimpopoli nel settembre 1991 — consapevoli di aver fatto un buon lavoro e di esserci allenati a lungo e bene. Siamo riusciti a trovare una buona amalgama, sia tra di noi che tatticamente. Per quanto riguarda la gara di domenica, nonostante sia una gara di coppa vogliamo vincere, perché questa è la nostra mentalità. Per noi ogni gara è importante e la dobbiamo giocare dando il massimo". Appena arrivato, Sirri è stato eletto capitano del nuovo progetto di Vittorio Massi, che no ha elementi storici già presenti in passato nella rosa rossoblù. Sirri si è imposto per leadership ed esperienza in un team che non ne ha certamente pochi elementi esperti, anzi. Dopo una lunga militanza in Serie C, Sirri ha poi giocato molto e bene in Lega nazionale dilettanti, tanto da vincere per due volte il campionato, con Brindisi e Cerignola. Sulla fascia di capitano della Samb, Sirri dice: "Per me è un onore indossare la fascia da capitano ed è anche un’emozione, tanto più in uno stadio come il Riviera delle Palme, che vuole tornare a esplodere di gioia. Noi faremo di tutto per far contenti i tifosi perché siamo consapevoli della loro importanza, del loro calore e del fatto che il Riviera è davvero il "Tempio del tifo" così come sta scritto in curva nord". Il capitano della Samb torna anche sulle emozioni vissute nel corso della presentazione della squadra una settimana fa: "È stato bellissimo salire su quel palco davanti a tanta gente che ama questi colori e ci supporterà durante l’anno. la gente ci darà una spinta in più e la Curva Cioffi sarà il dodicesimo uomo in campo. Noi faremo di tutto per accontentarli, a partire dalla gara con l’Atletico Ascoli". Per la gara contro il club guidato da Sergio Pirozzi potrebbe essere risparmiato Danilo Alessandro. Inizialmente il calciatore non sembrava più risentire del fastidio al costato causato da un colpo subito nell’amichevole di Gubbio, ma negli ultimi giorni il dolore si è riacutizzato. È probabile che Alessandro partirà da titolare il 10 settembre, alla prima di campionato, saltando quindi l’impegno di domani. Non si esclude neppure, però, uno stop più lungo. Dovrebbe rientrare a metà mese, invece, il centrocampista Simone Paolini, che si è sottoposto a un intervento di pulizia del tendine di Achille. C’è tempo fino al 15 settembre, invece, per l’acquisto di un’ultima pedina, che potrebbe essere in attacco. Ma al momento non ci sono trattative imbastite, anche perché la Samb sembra essere già al completo.

p. c.