La Samb calcio a 5 vede la serie C2 Ultimo atto contro Jesi

La Samb calcio a 5 scenderà in campo per il ritorno della finale play-off di serie D contro la Giovane Aurora venerdì 19 alle 21 al PalaSpeca. I rossoblu dopo aver battuto all’andata la Jesina per 7-4 è pronta a compiere l’ultimo sforzo davanti al pubblico amico per conquistare la tanto desiderata serie C2. Il presidente Alessio Collini, per questa gara fondamentale per la sua squadra, lancia un appello a tutta la città: "Venerdì sera ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni al Palaspeca, dovrà essere la festa di tutta la città. Portiamo sciarpe e bandiere rossoblu per conquistare questo grande traguardo". Sarà allestita un area drink e food completamente gratuita per gli spettatori.