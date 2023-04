La Samb costretta a cedere il passo al Fano

Sambenedettese

1

Fano

2

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Marone 6; Mauthe 6, Conson 5,5, Agostinone 5,5, Luzzetti 6 (39’ st Murati sv) ; Proia 6 (24’ st Feliz Rabacal sv), Favo 5, Angiulli sv (18’ pt Tassi 6; 33’ st Del Moro sv); Marras 7, Cardella 4, Viscardi 6.

A disp. Guerrieri, Sciarra, Amato, Scarponi, Alboni.

All. Manoni.

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Bizzini 6,5; Allegrucci 6, Schiaroli 6, Bonacchi 6; Severini 6,5, Niang 6 (17’ st Nappo 6), Urbinati 6 (17’ st Cecconi 7), Zingaretti 6 (10’ st Zanni 6), Roberti 6 (42’ st Malshi sv); Drolè Boza 6, Nappello 6 (10’ st Carrà 7). A disp. Tommasino, Tomassini, Antonioni, Serges.

All. Mosconi.

Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo

Reti: 31’ st Carrà (F), 33’ st Marras (S), 43’ st Cecconi (F)

Note. Ammoniti 24’ pt Niang (F), 14’ st Mauthe (S), 19’ st Cecconi (F), 32’ st Schiaroli (F). Espulso 4’ st Cardella (S). Angoli 5-5. Recuperi: 1’ pt e 5’ st

Angiulli dura 18 minuti, poi lascia il campo per infortunio. Cardella si fa espellere al quarto minuto della ripresa. Marras non basta. La Samb è costretta così a cedere il passo al Fano che si porta via i tre punti e pure la serenità, al netto delle vicende societarie, che i rossoblù avevano ritrovato nelle ultime quattro giornate inanellando altrettanti risultati utili (due vittoria con Roma City e Vastese e due pareggi con Porto d’Ascoli e Termoli). A condizionare la partita sicuramente l’espulsione di Cardella che manda a quel paese l’arbitro per una punizione non data. Il Fano si porta in vantaggio con un tiro bomba dal limite dell’area di Carrà che spiazza Marone.

Due minuti dopo il pareggio rossoblù: Viscardi devia di testa, Mauthe corregge il tiro per Marras e rete. Allo scadere la doccia gelata: Cecconi infila Marone che esce male dai pali. Vince il Fano. La Samb perde ma ritrova la voce. Mister Manoni inaspettatamente si presenta in sala stampa. "Interrompo il silenzio – dice - perché siamo a Pasqua e volevo fare gli auguri a tutti. Abbiamo scelto il silenzio per compattarci, per concentrarci sul nostro obiettivo che è la salvezza della Sambenedettese almeno sul campo. Questo gruppo, calciatori, staff, dipendenti tutti, meritano un elogio perché sono qui con la loro professionalità a perseguire un obiettivo nonostante la drammaticità di questa stagione. E fa male non avere mai una parola di solidarietà. Lo so, le aspettative erano altre, tutte queste vicissitudini hanno portato ad un discostamento della tifoseria dalla squadra ma ci teniamo a fare anche gli auguri alla Samb per i 100 anni di storia. Un compleanno amaro. Sappiamo tutti benissimo quali sono i fatti. L’Aic? Errori ne sono stati fatti tanti. Forse i ragazzi sono stati consigliati male, le regole sono chiare, questo gruppo sta mettendo anima e copro per centrare la salvezza. Renzi? Non lo sento da quando abbiamo giocato contro il Roma City. Non è cambiato nulla, nessuno è stato pagato, ma il gruppo è coeso, vuole portare a casa un obiettivo né scontato né banale".

Sabrina Vinciguerra