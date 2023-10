La Samb è tornata in testa alla classifica. Massi: "Ora restiamo aggrappati alla vetta"

Con la vittoria in trasferta sul Vastogirardi la Samb si è ripresa la vetta (a 11 punti, in compagnia di Chieti e Fossombrone) e ora l’obiettivo è quello di rimanerci aggrappata "con le mani e con i piedi, in qualsiasi modo", ha detto il patron Vittorio Massi.

Presidente, una Samb meno bella ma concreta?

"Io la definirei una squadra cinica, che ha realizzato un gol e ha difeso quel gol fino al triplice fischio finale. Oggi siamo primi in classifica e dobbiamo rimanere sempre primi in classifica".

Contava solo vincere, dopo i due pareggi consecutivi con Avezzano e Fano e i tre punti sono arrivati...

"Come ha detto anche il nostro allenatore Maurizio Lauro a fine gara, ci siamo ripresi i punti persi con il Fano, magari non con una vittoria meritata ma anche il Vastogirardi alla fin fine non è che abbia fatto vedere chissà che cosa. La Samb, quando può esprimersi, la fa al massimo e lo ha già dimostrato nelle precedenti gare, il campo stavolta non lo permetteva. Con quel sintetico la palla, mi spiegavano i nostri calciatori, rimbalzava più forte e poi eravamo a 1200 metri di altezza, ne abbiamo evidentemente risentito. Non deve essere una giustificazione, forse dobbiamo migliorarci sulla consapevolezza di essere la squadra da battere in questo girone e quindi dobbamo farlo vedere".

Insomma, nella vittoria del campionato Vittorio Massi, oggi, ci crede più che mai?

"Alla vetta dobbiamo rimanere agganciati, con le mani e con i piedi, la meritiamo visto il gioco espresso fino a questo momento. Non per presunzione, ma abbiamo una ottima squadra, qualcuno non è ancora in forma a causa di infortuni ma li aspetteremo. C’è un ottimo staff, la squadra c’è".

L’obiettivo è restare in vetta, ma la Samb è attesa da un mese di fuoco: due gare consecutive in casa e il turno di Coppa (il 18 ottobre, alle 15, fuori casa, contro il Fano).

"Giocheremo due gare in casa e al ritorno ne avremo due consecutive in trasferta. Dovremo essere bravi a sfruttare i due turni in casa forti del nostro dodicesimo uomo in campo che è rappresentato dai nostri tifosi. Forse, contro il Vastogirardi, la squadra ha risentito anche della loro assenza".

Domani (oggi, ndr) l’appuntamento con i tecnici comunali per parlare del Riviera delle Palme?

"La priorità è il campo Ciarrocchi, la base della Samb perchè è lì che cresceranno i futuri calciatori rossoblù, lì gioca tutto il nostro settore giovanile. Ci sono dei lavori da fare e abbiamo bisogno di una convenzione che ci permetta di farli, dobbiamo mettere a posto gli spogliatoi, non c’è nulla se non dei pannelli fotovoltaici che non funzionano. Fino ad oggi il Ciarrocchi si è tenuto in piedi grazie a noi". Ma anche sul Riviera urgono interventi?

"L’agibilità la perderemo a giugno. Dobbiamo sapere quali sono gli interventi da fare, dovrebbero aggirarsi attorno ai 600mila euro. Chiederò una convenzione decennale. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) sarò al Riviera con il mio architetto Fabio Scarpantoni per un sopralluogo, vogliamo proporre un nostro progetto che renda fruibile lo stadio ad eventi fieristici. Prima ci occuperemo dell’agibilità, poi presenteremo il progetto del nuovo Riviera delle Palme".

Sabrina Vinciguerra