La Samb in campo forse per l’ultima volta

Oggi la Samb scende in campo contro il Trastevere in una situazione in cui il calcio occupa sempre meno posto. C’è da discutere sulle grandi manovre, e la Samb è tornata a essere la Sora Camilla dei bei tempi serafiniani. Venerdì è uscita allo scoperto la Quanton Commodities, azienda nata nel 2020 su iniziativa di Valerio Antonini, che ha già avuto esperienze nel mondo del calcio. Nel 2003 era alla Palmese in C2, in cui si è occupato, secondo il suo profilo LinkedIn, di "Gestione della compravendita calciatori; Iscrizione squadra al campionato serie C2; Realizzazione nuovo stadio; Gestione sponsor". Sempre su LinkedIn, Antonini indica la durata della sua esperienza in sei mesi e il ruolo sarebbe stato quello di vicepresidente. In un articolo dell’epoca, invece, Repubblica definisce Antonini come "procuratore del manager con gli occhi a mandorla", in cui il manager con tratti orientali sarebbe Zichai Song, un trentottenne figlio di contadini manciuriani. Song era presidente di quella Palmese e uno dei suoi primi interventi calcistici fu l’acquisto di Michele Sergi, ex Samb. Povero Michelone: Song arriva il 15 agosto, e già il 30 novembre 2003 il capitano De Cesare sbotta prima in campo e poi nel dopo gara, denunciando una situazione già risaputa (l’articolo di Repubblica già citato era di quindici giorni prima), ossia che la squadra non percepisce gli stipendi. D’altronde, il signor Song non si vede già più a Palma Campania, come Antonini. Di certo, Song non era in Cina, dove non poteva tornare perché condannato per truffa. Subito dopo, tra Song e Antonini volarono stracci, con accuse reciproche che toccarono anche Diego Armando Maradona. Il rapporto personale tra Maradona e Antonini deve essere stato forte: sul sito di Quanton Antonini si fa ritrarre con una biografia di Maradona in mano; su LinkedIn c’è una foto con lui. Maradona c’entra, come c’entrano Song e persino Maduro, il presidente del Venezuela. Già in articoli dei tempi della Palmese, non si tenne una serata al San Paolo con Maradona e il cantante Gigi D’ Alessio: un pasticcio da 350 mila euro. Facilitatore dell’evento, secondo Song, proprio Antonini, che ha avuto rapporti con il Pibe de oro fino a poco prima della morte del Diez. Secondo infobae.com (sito argentino poi ripreso da Il Mattino e Clarin), Maradona aveva creato una società in Europa per gestire i suoi rapporti con aziende italiane per le quali agiva da facilitatore nei confronti di alcuni Paesi sudamericani. In questo, sarebbe stato favorito dalla conoscenza con Valerio Antonini, che strinse, sempre secondo le fonti venezuelane, un accordo da un miliardo di euro con il Venezuela. Questo insomma per quanto riguarda Antonini e la sua Quanton Commodities. Poi c’è Luca Mancini, che dopo la prescrizione per la bancarotta del Cesena è tornato in pista chiedendo una due diligence. Insomma, porte aperte in Riviera, e c’è la corsa per la prima fila del cinemino rossoblù. Nel frattempo la squadra gioca oggi a Trastevere, magari per l’ultima gara prima di scioperare.

Pierluigi Capriotti