La Samb sfida il Chieti: "Importante, non decisiva"

"E’ una partita d’alta classifica, ci sarà una bella cornice di pubblico, quindi sarà sicuramente una bella partita, una gara importante, ma come tante altre". Importante ma non determinante. Così il tecnico Maurizio Lauro, ieri, ha presentato il big match odierno tra Samb e Chieti che avrà inizio in uno stadio Angelini pieno, alle 14,30. Oltre 700 i tifosi che partiranno da San Benedetto. Una davanti all’altra la prima e la seconda classificata. Il Chieti ha l’opportunità di agganciare la Samb in vetta, i rossoblù di Lauro di allungare sulla diretta inseguitrice. La vittoria per entrambe le formazioni significherebbe dare un bel segnale di forza al campionato anche se, poi, la strada sarà ancora lunga, dal momento che quella odierna sarà solo la dodicesima giornata di andata. Un successo, poi, consentirebbe alla Samb di affrontare al meglio i due turni successivi, altri due confronti diretti quelli con L’Aquila e Campobasso che pure sono due formazioni che mirano ai vertici della classifica. Ma, ora, la concentrazione è solo sulla sfida dell’Angelini. "Il Chieti – ha proseguito il tecnico della Samb Maurizio Lauro – è una buona squadra, costruita per stare nella parte alta della classifica, sarà una gara sicuramente combattuta e molto fisica. Questa è una di quelle partite che si preparano da sole, i ragazzi sono consci dell’importanza di questo incontro, parliamo sempre di un confronto diretto, ma siamo solo ad un terzo del campionato, non sarà questa una gara decisiva".

Il mister la vivrà da ex tanto è che, prima della partita, il Comitato Oltre il Centenario premierà proprio l’allenatore rossoblù tra i protagonisti in maglia neroverde della promozione in C1 nella stagione 20002001. "Sono passati più di vent’anni – ha detto l’allenatore - da quando non metto piede in quello stadio, è passato tanto tempo, fu un’annata importante, conservo bei ricordi, belle emozioni ma poi spazio alla partita". Tra le fila del Chieti, invece, ci sono gli ex rossoblù Ameth Fall e Diego Conson. In dubbio in casa Samb Nazareno Battista e Federico Chiatante. "Abbiamo avuto un po’ di problemi con loro – ha detto lo stesso Lauro, ieri, al termine della rifinitura -, vediamo se riusciamo a recuperarli". L’allenatore potrebbe riconfermare il 4-2-3-1 visto contro il Matese o riproporre il 4-3-3, considerando che ha recuperato entrambi i centrocampisti Paolini e Scimia. In panchina rientra anche Martiniello, fermo dalla sfida di Roma con il Real Monterotondo. Ai numeri, la Samb è fin qui l’unica squadra imbattuta del girone, il Chieti ha perso una partita, i teatini hanno subito un gol in meno dei rossoblù (7 a 8) ma l’attacco più prolifico è quello della squadra di Lauro, 22 i gol messi a segno contro i 13 realizzati dal Chieti. A dirigere l’incontro sarà Raineri di Como.

s. v.