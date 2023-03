La Samb sfida il Roma City In palio punti per la salvezza

Oggi la Samb affronta il Roma City e dovrà cercare almeno di non perdere. Se accadesse, la squadra verrebbe risucchiata in zona playout. I rossoblù, infatti, sopravanzano il club di Riano di appena un punto e se dovessero vincere si allontanerebbero dalla zona calda della classifica, mettendo un buon tassello nella costruzione della salvezza sul campo. Manolo Manoni, in silenzio ormai da una settimana come tutta la squadra, punterà sulla formazione tipo, seppure non ci sarà Mauthe, perché il ragazzo, in settimana, non si è mai allenato a causa di un’influenza. A questo punto è possibile che ritrovi il campo Agostinone, che da quando è arrivato Manoni ha sempre meno trovato la possibilità di giocare. Agostinone potrebbe giocare da terzino, oppure potrebbe farlo Karkalis con l’esperto difensore dirottato al centro. Non ci saranno, invece, i separati in casa Lulli e Torromino, protagonisti del giallo di domenica scorsa. I due non si sono allenati con la squadra nell’ultima settimana, perché evidentemente non hanno condiviso la scelta di giocare contro il Porto D’Ascoli. Entrambi, quindi, hanno lavorato in palestra per tutto il periodo di preparazione in vista della partita odierna. Torromino sarebbe potuto tornare utile oggi, perché Federico Cardella non ci sarà a causa del giallo rimediato contro i cugini biancocelesti e che gli è costato un turno di squalifica. Dunque dovrebbe giocare il giovanissimo Del Moro, già protagonista e titolare in due partite precedenti (con Team Nuova Florida e Pineto). Il ragazzo compirà diciotto anni il 24 marzo. Completeranno la formazione offensiva Vita e Marras, mentre a centrocampo ci saranno Favo, Alboni e Angiulli. Dunque, a conti fatti, la Samb si schiererà con un 4-3-3 formato da: Marone; Viscardi, Conson, Agostinone, Karkalis; Alboni, Angiulli, Favo, Marras, Vita, Del Moro. Ad arbitrare la sfida di oggi, invece, è stato designato Sergio Palmieri di Conegliano, che già diresse la Samb nella sconfitta di Fiuggi di un anno fa. Contro il Roma City, la Samb sarà sola, forse per la prima volta se si escludono le gare a porte chiuse (una di queste si giocherà la prossima settimana, quando a San Benedetto arriverà la Vastese). A Riano, infatti, arriveranno una manciata di tifosi rossoblù, perché la gente ha palesemente scelto di abbandonare la Samb di Renzi e i suoi calciatori, rei di aver giocato dopo aver dichiarato di scioperare. Comunque sia, la partita di domani sarà visibile anche su facebook, sulla pagina ufficiale del Roma City.