La Samb verso il baratro Intanto Migliorini se ne va

Tra le carte e i "pagherò", c’è un campionato da chiudere. Da chiudere sul campo e fuori, su più fronti, tutti complicati. In campo, la Samb ha due punti di vantaggio sulla zona playout, ma la Vastese deve recuperare una partita, saltata domenica scorsa a causa del maltempo. E la squadra è senza pane, perché i rimborsi non arrivano (l’ultima promessa, fatta sabato scorso, garantisce il pagamento entro i prossimi venti giorni, e stiamo parlando della mensilità di novembre). I calciatori più legati alla piazza garantiscono che si impegneranno comunque per rispetto della città, ma in rosa ci sono anche ragazzini ed elementi che si aspettavano una situazione diversa. A proposito di chi non si impegnerà, perché non farà più parte della Samb, Migliorini è restato a casa sua e lascerà il club. Buon per lui: non deve pagare l’affitto a San Benedetto con i propri soldi, così come sono costretti a fare altri calciatori in rosa (per i ragazzi più giovani sono state organizzate anche delle collette interne). Per il prossimo impegno con il Notaresco, poi, Manoni non potrà contare su Lulli, squalificato per una giornata, Proia e Chinellato (a proposito: Chinellato è ancora in rosa, così come Tassi; chi l’avrebbe mai detto?). Dunque, il morale della squadra è molto basso, e Manoni dovrà fare un miracolo per rialzarlo. Renzi al momento non può fare altre promesse, per cui sceglie il silenzio nei confronti del gruppo. Ha perso ogni credibilità agli occhi della squadra, che ora deve fare quadrato contando sulle proprie forze per evitare al club un’umiliazione epocale quale sarebbe la retrocessione in Eccellenza, mai avvenuta sul campo. La società, poi, ha pendenze con i tecnici delle giovanili e con alcuni fornitori. Quei soldi che ci sono (se ci sono) servono invece per pagare gli equi indennizzi ai calciatori messi sotto contratto da Serafino, e che dopo il fallimento sono andati a prendere meno da un’altra parte. Pagata una prima tranche a dicembre, in questi giorni ne dovrà essere evasa un’altra, l’ultima, per un esborso totale — per tutta l’operazione — di circa 180mila euro. Se non dovesse essere pagata, la Samb incorrerebbe in ulteriori sanzioni dopo quelle causate dal ritardo nel pagamento di Mauro Antonioli e dei suoi collaboratori.

Imperscrutabile, Renzi sta pensando certamente a come uscire dal ginepraio nel quale si è messo. Una richiesta di cessione da parte di una cordata romana gli sarebbe pervenuta e lui avrebbe chiesto maggiori informazioni. Ma chi è disposto a prendere la società, con tutte le difficoltà e i debiti accumulati? Si tratta di una domanda ricorrente, già fatta nella primavera 2021 (la risposta, per quell’occasione, data 9 maggio 2021: fallimento e poi asta il 24 maggio).

Pierluigi Capriotti