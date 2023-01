La Samb vuole ripartire con il piede giusto

"Finalmente torniamo in campo. Speriamo di trovare la Samb che ha concluso il girone di andata ad Avezzano, che è stata una bellissima Samb, in grado di portare a casa i tre punti meritatamente e che ha fatto anche una grande partita, con lo spirito e la voglia giusta, lottando su ogni pallone. Questo è quello che vogliono i tifosi e quello che dobbiamo fare". Sosta finita, oggi la Samb torna in campo, al Riviera delle Palme, contro il Montegiorgio per la prima gara del girone di ritorno (fischio d’inizio alle 14,30) e il tecnico Sante Alfonsi vuole ripartire subito con il piede giusto. All’andata fu la Samb ad avere la meglio, ma le aspettative sul campionato erano diverse. Oggi la Samb deve fare solo punti ed è costretta a guardarsi le spalle con i playout a tre punti. Quali insidie può nascondere la sfida con il Montegiorgio? "Potrebbe crearci problemi – continua il mister -, inoltre hanno Albanesi, che ogni volta che gioca contro la Samb ci mette in difficoltà. Ma dobbiamo essere bravi, pensare a noi, giochiamo in casa e dobbiamo anche sfatare questa cosa del Riviera. Siamo forti, stiamo facendo bene, dobbiamo continuare e cominciare l’anno col piede giusto per fare un grandissimo girone di ritorno".

Nel girone di andata, però, la Samb ha disputato due campionati diversi in trasferta e in casa. Bene fuori, una sola vittoria al Riviera. Come sfatare questo tabù? "Lavorando bene in settimana – l’analisi di Sante Alfonsi -. Il Riviera delle Palme, per noi, dev’essere un punto di forza e non qualcosa che ci fa paura, quindi dobbiamo essere preparati per fare una grande partita, mantenere alta l’attenzione e portare a casa la vittoria". Dall’infermeria non arrivano buone notizie. Anzi agli acciaccati Mauthe, Chinellato e Migliorini si è aggiunto Ruben Feliz Rabacal che ha preso un pestone in allenamento ma che oggi dovrebbe comunque essere delle gara. La novità, almeno dalla panchina, partirà Lulli. "Chinellato sta recuperando, Migliorini ha l’influenza, Ruben Feliz Rabacal ha preso un colpo ed è da valutare, Alboni si sta riatletizzando, Mauthe non ha ancora recuperato, Lulli viene in panchina per riassaporare lo spogliatoio dato che è un giocatore importante per noi. Con quelli che abbiamo, vediamo di dare il massimo e fare quello che sappiamo", la conclusione del mister. Assente Angiulli per squalifica, l’undici che scenderà in campo ricalcherà quello uscito vincente contro l’Avezzano. Viscardi giocherà regolarmente nonostante in settimana sia stato ad un passo dall’Arezzo. L’unico dubbio in avanti: certi del posto, infatti, sono Cardella e Marras, mentre Alfonsi dovrà decidere se lasciare in panchina uno tra Vita e Torromino.

s. v.