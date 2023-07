La Samp scarica il suo capitano Quagliarella

Finisce qui la storia d’amore tra la Sampdoria e Quagliarella. Nel nuovo progetto dei blucerchiati non è prevista la presenza dell’esperto attaccante napoletano, ex Ascoli, che dal 2016 militava nella squadra ligure. La società ha deciso di non rinnovare il contratto del suo capitano, scaduto lo scorso 30 giugno, nonostante le parole attraverso le quali il nuovo tecnico Pirlo aveva evidenziato l’ottimo rapporto con il giocatore. Il Sudtirol invece ha ufficializzato altri due ingressi. Si tratta del centrocampista belga Peeters e dell’attaccante Pecorino che arriveranno entrambi in prestito dalla Juve. Mentre allo Spezia è iniziata l’avventura di Alvini. "Allenare qui è motivo di enorme soddisfazione – commenta il tecnico -, essere scelto da questa società mi fa immensamente piacere e non vedo l’ora di iniziare. Vogliamo essere pronti per fare un campionato di vertice e tornare in serie A. Sappiamo qual è il percorso, quali sono le aspettative e l’obiettivo da raggiungere".