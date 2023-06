La Sampdoria pronta a ripartire: "Mantenete l’impegno"

"Ripartiamo da noi". La Sampdoria, avversaria del Picchio nel prossimo campionato di B, è salva. Con un comunicato ufficiale i tifosi blucerchiati, dopo la notizia dell’acquisto del club da parte del duo Radrizzani-Manfredi, hanno voluto ringraziare i nuovi proprietari della Doria. "Sono stati anni, mesi, giorni, ore e minuti infiniti quelli che abbiamo affrontato – si legge nella nota –. Un grazie va a tutti coloro che si sono impegnati per far sì che la Sampdoria potesse sopravvivere. In primis Marco Lanna e tutti i dipendenti che con estrema difficoltà, senza percepire stipendio, hanno permesso di proseguire regolarmente le attività. Grazie ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi: a voi chiediamo solamente di continuare a mantenere l’impegno e la determinazione dimostrata in queste settimane, perché adesso fate parte dell’Unione calcio Sampdoria". L’obiettivo della prossima stagione senza ombra di dubbio è la promozione diretta.