La società saluta Salvi: "Esemplare professionista"

Ieri il Picchio ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Salvi al Cittadella. Un’operazione che era ormai praticamente giunta a definizione da un paio di giorni. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Salvi al Cittadella – si legge nella nota ufficiale diramata dal club di corso Vittorio –. Il terzino, arrivato in bianconero due anni fa, ha collezionato nella stagione sportiva 2021-22, 27 presenze fra campionato e coppa, realizzando il gol vittoria contro il Pordenone al Teghil di Lignano Sabbiadoro il 30 novembre 2021; nella stagione in corso è sceso in campo 6 volte. Il Club bianconero saluta un professionista serio ed esemplare e gli augura le migliori fortune". Alla luce della partenza dell’esperto terzino ora sulla corsia di destra il tecnico Bucchi nel corso del girone di ritorno, salvo eventuali nuovi arrivi, potrà contare su Donati, Adjapong e Falzerano. Buona la prima metà di stagione fatta registrare dalla giovane promessa arrivata in prestito dall’Empoli nel corso dell’ultima estate. Quello del 20enne è stato finora un percorso di crescita costante. Buone le risposte fornite a tecnico e club nelle occasioni in cui è stato chiamato a scendere in campo. Il gol di coppa con la Samp aveva lasciato intravedere le buone qualità del giocatore. La rete di tacco messa a segno a Cosenza nel match vinto 1-3 al San Vito-Marulla e le prestazioni di Palermo e Bari sono state alcune delle varie conferme. Unico appunto, se proprio lo vogliamo fare, è quello di essere maggiormente sfrontati nel mettere in area i rifornimenti per gli attaccanti. In quella corsia, al contrario del lato opposto dove abbiamo visto all’opera lo scatenato Falasco, sono stati davvero risicati i traversoni e i servizi prodotti per cercare di mettere i terminali in condizione di poter colpire.

Nelle prossime settimane si dovrà cercare di ritrovare anche il miglior Adjapong, un giocatore che a seguito delle buone stagioni degli ultimi anni era stato costretto a ripartire dopo un brutto infortunio. La sua condizione va piano piano migliorando e anche lui ha fornito il suo contributo. Diverso invece il caso di Falzerano, un profilo completamente irriconoscibile rispetto a quel giocatore che aveva fatto molto bene con la maglia del Perugia. In attacco aumenta la concorrenza per alcuni dei nomi finiti tra i possibili obiettivi del Picchio. Su Pettinari si è fatto avanti anche il Modena. Ma qui resta tutto bloccato dalle uscite.

Massimiliano Mariotti