Nella spietata corsa salvezza anche la Ternana è tornata a risollevarsi grazie all’arrivo dell’ex Breda. Il tecnico veneto si è confermato ancora una volta un vero specialista nei subentri. Con gli umbri l’impatto è stato sorprendente: 5 punti in 3 gare contro Spezia (2-2), Palermo (1-1) e Cosenza (1-3). Nel torneo 2009-10 sostituì Iaconi alla Reggina portando la squadra dal penultimo al tredicesimo posto. Idem nella sua prima esperienza con le Fere (2015-16) quando raccolse i rossoverdi in ultima posizione per trascinarli fino al 12esimo piazzamento. Nel 2017-18 riuscì a ripetersi a Perugia, prendendo il timone con la squadra al quartultima posizione e portandola fino ai playoff. L’anno successivo il miracolo fu ripetuto anche a Livorno. Anche qui la scalata dal fondo della classifica si concluse al 14esimo posto. Nella scorsa stagione, infine, al timone dell’Ascoli annullò i 7 punti di distanza dai playoff, arrivando a giocarseli nell’ultima giornata di Reggio Calabria.