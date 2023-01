La Ternana pensa alle cessioni: "C’è chi ha giocato poco"

La Ternana, prossima avversaria dell’Ascoli, nella giornata di ieri ha raggiunto l’accordo per la cessione in prestito di Celli al Sudtirol fino al termine dell’attuale stagione. "Dobbiamo alleggerire la squadra di alcuni ragazzi giovani che hanno bisogno di giocare e che in questo momento non troverebbero posto in questa squadra – spiega il patron degli umbri Stefano Bandecchi –. E poi ci sono anche altri giocatori che sono stati importanti in passato. Per loro è giusto che giochino di più altrove. Ho trovato una squadra realista. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che con le ultime dieci partite saremmo retrocessi senza nessun dubbio. Dobbiamo ritornare allo spirito importante che ci fa essere una squadra e abituarci con più rapidità ai nuovi giochi, ai nuovi schemi. Siamo una squadra competitiva e dobbiamo tornare ad esserlo – la conclusione del presidente della Ternana –. Non credo particolarmente nel mercato di gennaio per le entrate".