La Ternana riparte da Andreazzoli: Non vedo l’ora"

La Ternana riparte con Andreazzoli in panchina. Nonostante le vicende del club che nelle prossime settimane vedranno importanti novità, gli umbri pare abbiano individuato la soluzione adatta in vista del prossimo campionato. "Avevamo fatto un buon lavoro – commenta il tecnico –, ma i risultati non ci hanno premiato. Tutto l’ambiente ternano con me è stato favoloso. L’unica cosa negativa sono stati i risultati. Ora ricominciamo daccapo il discorso abbandonato. Bisogna farlo con ancora più determinazione. Non vedo l’ora di riprendere perché amo da matti questo lavoro". Sul discorso societario sembra essere questione di giorni per Bandecchi. Il patron ha espresso le intenzioni di mantenere la carica di sindaco di Terni. Le mosse effettuate con l’università Unicusano rimuoverebbero ogni possibile incompatibilità date le dimissioni di Bandecchi sia dalla carica di presidente dell’ateneo che dalla Ternana. Ora bisognerà capire se il cambio di proprietà inciderà sulla composizione dell’organigramma societario.