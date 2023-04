La truppa di Grosso vuole dimenticare gli ultimi scivoloni

Concentrazione alta per il Frosinone di Grosso che vuole dimenticare in fretta i recenti esiti non troppo esaltanti. Il tecnico dei ciociari in attacco è pronto a lanciare il ritorno in campo dal primo minuto di Mulattieri. In difesa Ravanelli si prepara ad affiancare Lucioni. A centrocampo Gelli si gioca una maglia con Rohden per affiancare il terzetto completato da Boloca e Mazzitelli. "Nello spogliatoio si respira aria positiva – ha sostenuto Gelli –. Sappiamo che le partite sono importanti e siamo concentrati nel farle bene perché sono quelle che potrebbero indirizzarci verso un grande obiettivo. La serie B è un campionato difficile. Le avversarie hanno tutte obiettivi importanti. Le prestazioni a livello fisico e mentale le abbiamo sempre fatte e le partite cerchiamo di improntarle sempre come vogliamo noi. Ho visto una squadra che gioca con grande intensità e che cerca di riportare in gara quanto si fa in allenamento".