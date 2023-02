La Videx Yuasa vuole tornare a correre

Quindici giorni esatti prima di ripartire per questa parte finale della stagione. La pausa che la Lega Volley ha imposto al campionato per lasciar spazio alle finale di Coppa Italia di categoria, ha indubbiamente permesso alla Videx Yuasa e ai suoi ragazzi di assimilare il colpo subito nell’ultima gara disputata, davanti al pubblico amico, contro Motta di Livenza. Un colpo duro da digerire per coach Massimiliano Ortenzi e per i suoi ragazzi incappati nella classica giornata storta, dove non riesci mai a tirarti fuori dalla buca e in cui subisci senza dubbio la maggior libertà mentale della squadra avversaria. Motta di Livenza aveva grande fame indubbiamente ma anche una classifica che difficilmente è paragonabile a quella dei ragazzi di coach Ortenzi. Insomma una lezione che deve essere assolutamente mandata a memoria per evitare ulteriori ricadute, soprattutto in una fase discendente della stagione che deve assolutamente segnare il passo per Grotta che sta cercando di sistemare e puntellare la propria classifica. Subito in palestra fin dal martedì successivo con un unico categorico obiettivo: resettare il ko, comprenderne i motivi, evitando che una simile situazione possa ripresentasi. E bisogna farlo anche in fretta perché all’orizzonte c’è una di quelle gare difficili sotto moltissimi punti di vista. La trasferta di domenica alle 18 in casa di Lagonegro, rappresenta uno di quei passaggi chiave della stagione, dal coefficiente di difficoltà estremamente alto, per motivi tecnici, ambientali e logistici. Innanzitutto partendo dal delicato momento della Videx Yuasa con una sola vittoria nelle ultime quattro giornate, arrivata in rimonta e al tie-break in casa contro Reggio Emilia, annullando anche due match point nel quarto set. Poi per la posizione in classifica di Lagonegro, penultimo con 19 punti: sono 5 in meno della Videx Yuasa ma soprattutto 2 in meno proprio di Reggio Emilia.

Motivazioni altissime per i padroni di casa dunque reduci da tre ko di fila contro Castellana Grotte, Cuneo e Cantù anche se le ultime due sono arrivate solo al quinto set. Grotta si trova al momento nel limbo, con la penultima piazza proprio di Lagonegro a cinque punti ma anche l’ottava (che vale l‘ultimo posto utile per i playoff) occupata da Cantù distante quattro punti. Serve la classica scossa dunque per riconquistare certezze ma soprattutto per puntellare una classifica che in quella parte centrale della classifica risulta particolarmente ricca di equilibrio e con pochissimo margine tra le contendenti. Da considerare anche che, contro il gruppo di mister Barbiero non sarà semplice soprattutto dopo una trasferta lunghissima e in un clima particolarmente caldo e appassionato come sarà quello che attenderà Bruening compagni. Bisogna però ripartire da se stessi, come ha sottolineato di recente coach Ortenzi: giocare la miglior pallavolo possibile che è nelle corde di questo gruppo, approcciando la gara fin da subito nel migliore dei modi, soprattutto al servizio perché da una buona intensità dai nove metri si decidono sempre o quasi le gare in questa A2 decisamente molto livellata verso l’alto.