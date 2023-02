L’abbraccio dell’Ascoli ad Arquata: "Sempre vicini a chi ha sofferto"

Un sorriso per chi ha sofferto. Nella giornata di ieri una delegazione dell’Ascoli a bordo del pullman ufficiale della squadra ha raggiunto Arquata per incontrare la comunità dopo circa un anno e mezzo dall’ultima occasione. Ad accogliere l’arrivo dei bianconeri e la mascotte Picus sono stati il sindaco Michele Franchi, il dirigente scolastico Sergio Spurio, insegnanti, alunni, genitori e una rappresentanza del club Fedelissimi Arquata, presenti per l’occasione con striscione e vessilli. L’abbraccio con dirigenti, tecnico e giocatori è avvenuto all’esterno del plesso scolastico sulle note di Freed from desire, famoso tormentone di Gala poi ribattezzato Picchio is on fire. "L’affetto dell’Ascoli nei nostri confronti c’è sempre stato – commenta il sindaco –, fin da quando fummo costretti a fare i conti con la tragedia del sisma. È sempre una gioia ospitare questo club. Il legame di amicizia che dura nel tempo resta vivo nonostante il trascorrere del tempo". A rappresentare la società di corso Vittorio c’erano il direttore generale Domenico Verdone, il direttore sportivo Marco Valentini, la responsabile della comunicazione Valeria Lolli, i rappresentanti dell’area marketing Oresti e Minopoli.

"Ribadiamo l’importanza di essere vicini a queste zone che hanno sofferto – aggiunge il diggì –. A distanza dell’ultima volta siamo tornati con piacere di nuovo qui. Invito tutti ad essere presenti alla prossima partita in casa contro il Bari (domenica 5 marzo ore 15)". In tanti hanno voluto rispondere presente ad un’iniziativa che ha tra i suoi obiettivi quello di tenere sempre accesi i riflettori su un territorio che si sta ancora rialzando dopo quasi sette anni dal terremoto del 2016. Immancabile la presenza dei calciatori, da sempre idoli dei più piccoli, con il capitano Dionisi, Eramo, Forte, Gondo, Giovane, Donati e Giordano. Il centravanti romano, arrivato nel mercato di gennaio, ha spiegato agli studenti l’importanza del connubio tra istruzione e sport. "Mi reputo fortunato perché la mia famiglia mi ha sempre permesso di portare avanti gli studi – ha dichiarato Forte –. Sono laureato in giurisprudenza e questo è sempre un ulteriore sbocco importante quando deciderò di appendere le scarpette al chiodo".

Nella palestra della scuola gli alunni hanno avuto modo di rivolgere ai propri beniamini domande e curiosità. I bambini presenti poi hanno chiesto di vedere all’opera con la palla i calciatori. Ecco così che proprio Dionisi si è cimentato in una serie di calci di rigore con Picus tra i pali nelle vesti di portiere. Il pomeriggio si è concluso con foto, autografi e la consegna dei gadget a scolaresca, primo cittadino e club. Il tour dell’Ascoli nelle prossime settimane proseguirà con le visite programmate a Roccafluvione, Acquasanta e Venarotta.

Massimiliano Mariotti