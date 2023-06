Lapadula sugli allori conquista anche il premio ’Pablito’

Non c’è due senza tre. Dopo essere stato il miglior giocatore della B del mese di marzo e della stagione 2022-23, Gianluca Lapadula conquista anche il premio ‘Pablito’, riconoscimento riservato al capocannoniere del campionato e intitolato alla memoria dell’indimenticato Paolo Rossi. Si tratta del terzo trofeo per il l’attaccante del Cagliari, miglior marcatore con 21 centri, nel corso di una stagione in cui si è dimostrato assoluto protagonista della squadra di Ranieri. Lapadula è stato premiato ieri sera dal presidente della Lega B Mauro Balata prima del fischio d’inizio della finale d’andata playoff Cagliari-Bari. Il Cittadella invece il 21 giugno spegnerà le sue 50 candeline. Tanti gli appuntamenti programmati. Oltre al torneo ‘Città murata’ al via domenica e l’incisione del nuovo inno granata ci sarà un restyling del logo presente sulla nuova maglia. Il 16 luglio allo stadio Tombolato è prevista la presentazione della prima squadra.