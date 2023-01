L’Ascoli abbraccia il suo ’squalo’ Subito applausi allo store per Forte

E’ stato un vero ‘bagno di folla’ quello che ha accolto lo ‘Squalo’ Francesco Forte allo Store dell’Ascoli Calcio in via Cairoli. Già molto prima delle ore 18 quando era atteso l’arrivo del nuovo attaccante bianconero, si era radunato un bel gruppetto di tifosi e sostenitori del Picchio. Poi all’arrivo dello ‘Squalo’ c’è stato un vero e proprio boato. Il nuovo attaccante accompagnato dal team manager Mirko Evangelista non si è sottratto alla firma di centinaia di autografi e allo scatto di numerosi selfie. Francesco Forte ha abbracciato i ragazzi che hanno voluto fotografarsi con lui e ha subito assaporato il clima che si respira in città dopo il suo arrivo. Un arrivo che ha certamente riportato grande entusiasmo, perché l’Ascoli aveva veramente bisogno di un attaccante che potesse fare la differenza in questa seconda parte della stagione.

Forte compone con il capitano Federico Dionisi una coppia d’attacco certamente molto competitiva, ma probabilmente il nuovo arrivato si integrerà bene anche con gli altri attaccanti della rosa bianconera in particolare con Lungoyi e Gondo. Spetterà a mister Christian Bucchi trovare il partner ideale per questo centravanti che certamente nelle movenze ricorda proprio il tecnico dell’Ascoli quando indossava la maglia del bomber. Un uomo d’area di rigore abile di testa ma bravo anche con i piedi.

Da lui ci si aspetta tanto e i ragazzi gli hanno chiesto almeno dieci gol per portare l’Ascoli in alto. Forte ha risposto con un sorriso ‘beneaugurante’. Non è un caso, comunque, che Forte abbia già avuto mister Bucchi come allenatore e che proprio il tecnico lo abbia voluto per rinforzare la formazione bianconera. Ieri i tifosi lo hanno davvero accolto in grande stile come si conviene ai grandi calciatori e certamente sabato contro il Palermo un coro allo ‘Squalo’ si leverà anche dal settore più caldo della tifoseria, quella curva nord che aspetta con ansia il ritorno alla vittoria tra le mura amiche. Bambini in maglia bianconera, ragazzi, ma anche giovani calciatrici e tanti tifosi hanno voluto intanto abbracciare il nuovo centravanti dell’Ascoli e regalarsi una foto ricordo.

All’interno dello ‘Store’ in bella evidenza tutte le maglie della stagione in corso con il numero 11 ben stampato sul retro proprio in onore di Francesco Forte. L’Ascoli Calcio ha deciso di applicare sconti particolari sulle maglie e su tutto il merchandising bianconero proprio in occasione di questo appuntamento. E di certo non c’era occasione migliore per avere la maglia con autografo del nuovo bomber. Insomma, adesso la parola passa soltanto al campo.

Valerio Rosa