L’Ascoli che verrà: 4-3-2-1 con Viali La base c’è, ora caccia ai ritocchi

L’Ascoli di Viali inizia a prendere forma. Il prossimo caldissimo mercato segnerà la rivoluzione dei giovani italiani della serie B, ma nel frattempo il Picchio si prepara al raduno di inizio luglio mantenendo una buona parte dell’ossatura dell’attuale organico. Il grande rebus di questi giorni è quello relativo al pacchetto portieri dove il direttore sportivo Valentini favorirà l’arrivo di due elementi: uno di proprietà e uno in prestito. Il ruolo di terzo invece sarà ricoperto dall’esperto Guarna che prolungherà il suo rapporto di un altro anno. Le idee del club sono quelle di tenere in considerazione i due nomi di Contini e Barosi, ma si terrà un occhio aperto anche su altre situazioni. Micai è in scadenza col Cosenza ed entro la prossima settimana dovrà comunicare la sua risposta al rinnovo proposto dai lupi. Paleari del Benevento, invece, costituisce un’operazione troppo esosa per le casse. E considerando i trascorsi, il Benevento non farà alcun genere di sconto. Il 30enne di Giussano è legato ai sanniti fino al 2025 e il suo prezzo di mercato si aggira attorno ai 700mila euro. Nel 4-3-2-1 che Viali cercherà di sviluppare sin dai primi giorni di lavoro e soprattutto nel successivo ritiro di Cascia quindi sono vari i tasselli già presenti.

Ad oggi mancano sono le classiche alternative per completare le varie coppie previste in ogni ruolo. In difesa al centro si ripartirà dall’esperienza di Botteghin e Bellusci con la valorizzazione di Tavcar, mentre per Simic si dovrà attendere qualche dinamica di mercato. Il croato ha richieste dall’estero e andrà valutata la possibilità di tenerlo o cederlo solo dinanzi ad una offerta allettante. Sulle due corsie laterali i profili presenti ad oggi rispondono ai nomi di Adjapong e Falasco. Discorso particolare quello del cursore mancino con il quale il nuovo allenatore bianconero ha intenzione di parlare per capire se ci sono le possibilità di proseguire insieme. Intanto su di lui avrebbe messo gli occhi la Cremonese. Nel terzetto mediano il fulcro del gioco resterà in mano a Buchel con l’incedibile Caligara che continuerà a vestire i panni di mezz’ala sinistra.

Un’altra opzione in mediana sarà quella di Giovane che, salvo imprevisti, resterà sotto le cento torri con un nuovo prestito secco dall’Atalanta. Si dovrà invece intervenire sul discorso mezz’ala destra dove Collocolo potrebbe partire ed Eramo sarebbe divenuto un profilo da cedere per ringiovanire la rosa. In attacco tutto ruoterà attorno a Forte e al portoghese Mendes. Dietro di loro si cercano i due trequartisti. Qui un profilo che piace è quello di Maistro. Tutto da sciogliere il nodo riguardante Dionisi che potrebbe diventare la terza scelta tra i terminali offensivi oppure essere impiegato come seconda punta in uno dei due posti sulla trequarti.

Massimiliano Mariotti