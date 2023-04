L’Ascoli chiama a raccolta i tifosi Biglietti in sconto per la salvezza

Prezzi ribassati per battere il Pisa e centrare la salvezza. L’Ascoli è pronto per chiudere il discorso davanti al popolo bianconero. Dopo aver mancato l’occasionissima a Como gli uomini di Breda ci riproveranno in casa (lunedì primo maggio avvio alle 15) al cospetto di un Pisa oggi parso non più imbattibile come quello visto nei mesi scorsi. Dal ritorno in panchina di D’Angelo in poi per intenderci. I risultati arrivati ad aprile, tolto l’episodio arbitrale grave che ha prodotto l’ultima sconfitta col Bari, sono stati tutt’altro che esaltanti.

I nerazzurri nelle 4 recenti uscite si sono mostrati capaci di portare a casa soltanto un punto. Una media che potrebbe mettere a rischio anche la loro partecipazione ai prossimi playoff. Fuori dalla griglia infatti Modena e Palermo incalzano a quota 44, soltanto 2 lunghezze di ritardo sui toscani e sulla Reggina. L’eventuale aggancio addirittura potrebbe riuscire anche al Picchio che segue subito dietro con 43 insieme alla Ternana. Il minimo che i bianconeri potranno fare sarà almeno provarci. Non tanto per ambire ai playoff, ma innanzitutto per blindare il mantenimento della categoria.

Traguardo che potrebbe essere tagliato senza difficoltà conquistando il bottino pieno. In questo caso però è innegabile che, giunti a tre gare dal termine, si potrebbe aprire un mondo nuovo e finora rimasto inesplorato a causa dei tanti alti e bassi mostrati nel rendimento dei mesi trascorsi.

Favorire una cornice di pubblico importante nel confronto con i nerazzurri potrebbe di certo aumentare le possibilità di ottenere un’altra preziosa vittoria casalinga. Come accaduto in occasione del match interno col Sudtirol così il club ha deciso di riproporre tariffe più basse in curva nord e Tribuna Mazzone, nella speranza che stavolta l’iniziativa della società venga recepita dalla piazza. Queste le tariffe: tribuna Mazzone intero 18 euro, donna, senior e under 18 a 14 euro, junior 2 euro; curva nord intero 14 euro, donna, senior e under 18 a 10 euro, junior 2 euro. Nell’ultima sfida sotto le cento torri al Del Duca c’erano 6.117 spettatori. Un numero più basso rispetto alla media stagionale casalinga di 7.160: complessivamente 121.724 nelle 17 partite ad oggi disputate tra le mura amiche.

Il record resta sempre quello dei 9.126 presenti nel match con la Reggina perso 1-0 lo scorso 26 dicembre 2022. Se contro i tirolesi a frenare il pubblico bianconero c’era un po’ di malcontento per la pessima prova di Frosinone (2-0), stavolta invece non ci saranno scuse dopo le due recenti e convincenti prove messe in campo dalla squadra. La vendita si aprirà ufficialmente domani pomeriggio alle 16 online e in tutti i punti del circuito Ticketone.

