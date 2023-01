L’Ascoli ci prova per Ceter, il Bari dice no

L’Ascoli ci prova per Ceter, il Bari dice no. La proposta avanzata dal club di corso Vittorio per avere il centravanti colombiano non è andata a buon fine. Proprio negli ultimi giorni il direttore sportivo Marco Valentini stava cercando di individuare i profili adatti da trattare per regalare al tecnico Bucchi dei possibili rinforzi per il reparto d’attacco. Nelle ultime ore l’interesse era caduto sul giocatore biancorosso, ma a quanto pare la società pugliese ha preferito non cederlo nonostante le tante assenze fatte registrare nel corso dell’andata tra infortuni e una condizione fisica tutt’altro che brillante. Il club di corso Vittorio in passato cercò di aggiudicarselo già nell’agosto 2021, nell’estate successiva alla complicata salvezza centrata da Sottil nel suo primo anno sotto le cento torri. Anche in quel caso le cose non andarono per il verso giusto con il Cagliari, allora proprietario del cartellino. Aumentano le pretendenti per il terzino sinistro Paulo Azzi, elemento in uscita dal Modena che nei giorni scorsi era stato accostato all’Ascoli. Sul giocatore sarebbe prepotentemente piombato anche il Frosinone, dopo che anche il Palermo aveva mostrato interesse. A centrocampo piace Cortinovis, giovane talento dell’Atalanta reduce da una prima parte di stagione non esaltante in A con la maglia del Verona. Il 21enne bergamasco potrebbe rientrare alla base per poi essere dirottato con un prestito in B dove ci sarebbero tre squadre ad attenderlo: Palermo, Perugia e appunto Ascoli. Il bianconero Collocolo invece continua a fare gola a molti club di A e B. Dopo l’interessamento mostrato dalla Sampdoria nei mesi scorsi, il 23enne è finito nella lista degli obiettivi di Monza, Salernitana e Palermo. Il diesse del Picchio nella consueta conferenza stampa di fine anno aveva annunciato che il giocatore non sarebbe stato ceduto in questo mercato invernale. La posizione dei vertici societari però potrebbe essere rivista qualora arrivi un’offerta irrinunciabile. Ieri la squadra al Picchio Village ha ripreso ufficialmente la preparazione in vista della ripresa del campionato che vedrà gli uomini di Bucchi sfidare in trasferta la Ternana domenica 15 (avvio alle 16.15). Alla ripresa dei lavori il gruppo ha sostenuto una doppia seduta che al mattino ha visto i bianconeri impegnati in palestra, poi con un’attivazione motoria e un lavoro metabolico. Nel pomeriggio invece la squadra ha lavorato su possesso palla e partita a campo ridotto.

mas.mar.