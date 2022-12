L’Ascoli gira a vuoto, alla Reggina basta poco

Il Picchio di Bucchi chiude l’andata a 25 punti e si gode qualche giorno di riposo prima di proiettarsi anima e cuore nel decisivo girone di ritorno. Contro la cinica e spietata Reggina c’è poco da fare. Come una sentenza ineluttabile Pippo Inzaghi vince ancora contro l’Ascoli e porta a 6 le vittorie consecutive ottenute nelle altrettanti recenti sfide giocate. In una partita tutt’altro che esaltante agli amaranto basta una stoccata di Rivas nella ripresa dopo un batti e ribatti in area per deciderla. Al termine dell’incontro si è levato anche un coro e qualche fischio rivolto nei confronti di una squadra mai capace di impensierire realmente la formazione calabrese. La nota positiva dell’ultima chiamata del 2022 è stato il record stagionale di presenze con 9.126 spettatori. Una splendida cornice di pubblico che nel giorno di Santo Stefano non ha perso occasione per essere presente al fianco dei propri beniamini. La mattinata aveva già visto uno splendido momento interamente dedicato a Costantino Rozzi. Nei giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele si erano riversate centinaia di tifosi per essere presenti all’inaugurazione della statua di bronzo dedicata al presidentissimo e allestita all’interno per parco. Letteralmente in tilt il traffico con i sostenitori bianconeri a riempire ambo i lati del marciapiede e gran parte dei giardini. Cori, applausi, sciarpe e il consueto inno dei Well’s Fargo hanno concluso la splendida mattinata. Nel pomeriggio poi la giornata bianconera è proseguita con l’immancabile appuntamento calcistico.

Schieramenti praticamente già delineati grosso modo da alcuni giorni quelli visti in campo al fischio d’avvio di Abisso. Sia Bucchi che Inzaghi non hanno fatto alcuna pretattica nella preparazione dell’incontro. Cabina di regia ancora affidata ad Eramo dopo gli acciacchi che lo avevano visto in dubbio nel corso della settimana. Nuova chance per Giordano chiamato a rimpiazzare Falasco. Tra gli amaranto importante rientro di Gagliolo al centro della difesa dopo il turno di squalifica scontato. Stavolta nulla ha potuto impedire ai beniamini di casa di indossare i calzini rossi in onore del presidentissimo Rozzi, cosa che invece era stata vietata a Cosenza. Il confronto ha prodotto davvero poco a livello di spettacolo. Quella andata in scena è stata una gara giocata sui duelli e sulle seconde palle. Qui l’aggressività e la determinazione della Reggina è stata decisamente superiore a quella mostrata dall’Ascoli. Nel primo tempo i due portieri sono usciti dal campo con i guanti immacolati. Segno tangibile dello spirito messo in campo da entrambe le contendenti. Un paio di occasioni poco precise del Picchio nulla più. Il tiro potente da ottima posizione di Rivas stavolta non ha lasciato scampo a Leali.

La reazione allo svantaggio non c’è mai stata. Con la girandola di cambi Bucchi ha provato a far scattare la scintilla, ma senza riuscirci. Nota lieta il rientro di Buchel, accolto dagli spalti con un’ovazione. L’anno bianconero si chiude con uno score in linea con una salvezza tranquilla. Adesso testa al mercato, le necessità sono varie.

Massimiliano Mariotti