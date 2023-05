L’Ascoli nel segno della continuità Accordo vicino con mister Breda

Breda sì, Breda no. Diciamo subito che le parti sono molto vicine e che entro il fine settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca. Rimane una piccola percentuale di possibilità che non si trovi l’accordo. Il mister pare abbia chiesto un contratto biennale, l’Ascoli avrebbe proposto un anno più l’opzione per il secondo che si rinnoverebbe automaticamente al conseguimento degli obiettivi stabiliti. Insomma niente di insormontabile per poter proseguire la collaborazione con il cinquantatreenne tecnico trevigiano. La società di Corso Vittorio ha valutato positivamente il lavoro di Breda e ha tutte le intenzioni di dare continuità alla strada imboccata lo scorso febbraio quando decise di affidarsi a lui per invertire la rotta dopo una scia preoccupante di risultati e poi culminata con l’esonero di Bucchi nel post gara di Cittadella. Anche i tifosi hanno chiesto alla società, soprattutto tramite messaggi social, di confermare l’allenatore e iniziare subito a pianificare la prossima stagione. Naturalmente anche tra i supporters c’è chi vorrebbe un nuovo tecnico pur valutando positivamente il lavoro di Breda, ma non avendone apprezzato troppo la gestione dei cambi nelle ultime due gare decisive per la conquista dei playoff. Ma sono dettagli. Della questione allenatore si è parlato anche durante la cena di fine campionato al ristorante Il Vecchio Mulino. Presente tutto il gotha della dirigenza bianconera con il patron Massimo Pulcinelli, il Presidente Carlo Neri, il DS Marco Valentini e il DG Domenico Verdone. L’intenzione è quella di iniziare a programmare le prossime mosse da compiere sugli altri due fronti: società e mercato. Mister Breda durante la cena è tornato a parlare dei playoff sfumati nelle ultime gare disputate con Cosenza e Reggina. "Sono convinto che il nostro gruppo fosse forte - ha ammesso - abbiamo provato a dare tutto. Forse qualcosa in più potevamo farlo, ma non siamo stati fortunatissimi negli episodi. Bisogna guardare avanti senza avere alcun tipo di rammarico, ci siamo impegnati e ci abbiamo provato fino agli ultimi minuti. Questa deve essere la base per tutti, a prescindere da dove e da come, per trasformare tale insoddisfazione in una voglia di fare ancora meglio e migliorarsi sempre".

Una volta definito il suo allenatore l’Ascoli dovrà affrontare anche il capitolo legato al futuro societario. Qui sono in atto da alcuni giorni alcuni movimenti che vedranno ampliato il sostegno economico offerto al club attraverso la partnership che vedrà coinvolte in prima persona nuove aziende del territorio. Intanto qualcosa inizia già a muoversi sul fronte mercato. La lunga lista delle pretendenti per Collocolo a cui si è aggiunto il Cagliari.

Valerio Rosa