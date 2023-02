L’Ascoli non scherza più: colpaccio a Parma

PARMA

Tutto come un anno fa. L’Ascoli sbanca di nuovo il jackpot Tardini per 0-1 grazie ad una prova maiuscola fatta di attenzione, compattezza, cinismo e immensa generosità. La firma dell’impresa capace di mandare al tappeto il Parma stavolta è di Gondo, bravo a prendersi il rigore poi realizzato, ma ad esaltarsi nel finale è l’intero pacchetto arretrato. La palla respinta sulla linea in pieno recupero da Botteghin è stata come un gol fatto. Al triplice fischio così i 242 tifosi presenti hanno potuto esultare festanti insieme a tecnico e squadra. I 6 punti ottenuti in 2 gare consentono a Breda di ripetere la partenza fatta registrare da Colomba nel dicembre 2008 quando subentrò a Chiarenza alla guida del Picchio. Premesse importanti quelle che hanno condotto al duello. Tra Parma e Ascoli ne è sempre passata tanta di storia: 44 anni di A e 61 di B in due. Il pregara celebrativo vede la consegna delle maglie speciali a Buffon e Inglese rispettivamente arrivati a 250 e 100 presenze gialloblù. Il digiuno del centravanti va avanti proprio da quel gol realizzato all’andata nel confronto vinto 1-3 dagli emiliani al Del Duca.

Le scelte del primo minuto vedono i padroni di casa affidarsi in attacco all’ex Charpentier. Benedyczak all’ultimo minuto resta out per l’attacco influenzale patito nella notte antecedente alla gara. Stesso identico undici di una settimana fa, invece, quello mandato in campo da Breda. Baricentro alto e pressione costante sui portatori di palla avversari. L’impatto dei bianconeri è buono. Sono Caligara e Gondo ad essere tra i più ispirati nella prima mezz’ora dell’incontro. Qualità e tecnica dei singoli sono le armi più temibili del Parma, ma le ripartenze bianconere possono diventare pericolose. La retroguardia ascolana guidata dal duo Botteghin-Bellusci tiene botta e questo lo si vede alla mezz’ora sul colpo a botta sicuro di Charpentier che viene murato da Botteghin dopo il palo colpito dal traversone dalla destra di Estevez. Poco prima il terminale dei crociati aveva calciato a lato di piatto sinistro da ottima posizione. Il primo tempo è piacevole e sfila via veloce e si chiude con l’ottimo contropiede buttato da Collocolo. Il mediano cerca un tiro fuori misura nonostante due compagni liberi. Buchel è sottotono e la ripresa dell’Ascoli si apre con l’ingresso di Giovane che farà molto meglio.

L’Ascoli si accende di colpo intorno al quarto d’ora della ripresa con Gondo servito dall’ottima visione di Falzerano. L’ivoriano sciupa un’occasionissima, ma si fa perdonare guadagnando e trasformando subito dopo un penalty regalato dal folle blackout di Balogh. La reazione furiosa degli uomini di Pecchia si stampa sulle sfortunate traverse di Bernabé e Inglese. Il Parma chiude tutto disperatamente in attacco alla ricerca del metro fatale. I crociati però rimbalzano sulla muraglia bianconera. A recupero inoltrato Botteghin è miracoloso con un salvataggio sulla linea a Leali battuto sull’inzuccata di Man. Il cuore grande dell’Ascoli non stacca fino alla fine e centra un’altra impresa.

Massimiliano Mariotti