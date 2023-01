L’Ascoli ora riaccende i motori Bucchi ha l’imbarazzo della scelta

L’Ascoli riaccende ufficialmente i motori. Il treno che condurrà il Picchio, e tutte le altre partecipanti al torneo cadetto, si prepara a chiudere le porte per iniziare il viaggio che arriverà dritto tutto d’un fiato fino alle sentenze di maggio. Da domani in poi saranno 19 gli appuntamenti da vivere con la massima intensità verso il primo traguardo stagionale stabilito che resta la permanenza della categoria. Nel farlo ancora una volta Bucchi e i suoi uomini potranno contare sull’incessante sostegno offerto dal popolo ascolano. Ieri i tagliandi staccati per il settore ospiti del Liberati ha visto sfondare abbondantemente quota mille presenze. Numero che nelle prossime ore potrebbe essere ulteriormente incrementato da un altro abbondante centinaio di sostenitori. I tagliandi invece venduti nei settori di casa alle 18 di ieri era 1.185. Dato al quale si aggiungeranno i 1.723 abbonati. In pratica per l’Ascoli sarà quasi come giocare in casa. E non poteva essere altrimenti dopo che la prevendita era subito decollata martedì con numeri importanti prodotti già nelle prime 24 ore. Avere al fianco un numero così nutrito di sostenitori risulterà assolutamente decisivo nelle tante sfide delicate in programma lontano dalle mura amiche.

Nel corso della passata stagione proprio lontano dal Del Duca il Picchio strappò dei risultati esaltanti poi in grado di fare una netta differenza nel bilancio complessivo del campionato. E soprattutto nel raggiungimento della zona playoff. Dopo la trasferta di Terni si prevede una grande presenza anche in occasione degli scontri che vedranno l’Ascoli impegnato sabato prossimo a Ferrara contro la Spal (ore 14). Nel campionato scorso il gol di Buchel, prossimo al passaggio proprio al club estense che sarà ufficializzato nei primi giorni della prossima, sancì il definitivo 1-2 con un missile da fuori dopo il vantaggio di Collocolo e il momentaneo pari di Melchiorri. A proposito del cigno di Treia, l’attaccante è in uscita dal club umbro e vorrebbe riavvicinarsi a casa.

Un’esplosione di 539 voci esultanti all’unisono. Il 18 febbraio i bianconeri torneranno al Tardini di Parma dove lo scorso 18 aprile 2022 arrivarono tre punti pesantissimi targati Bidaoui. A festeggiare la storica affermazione furono quasi 1.454 tifosi. Tornerà a distanza di qualche anno anche la trasferta di Modena, dove i cuori bianconeri sono sempre stati numerosi. Così come a Frosinone. Allo Stirpe nel match 23 ottobre 2021 erano 463 i seguaci del Picchio. Proibitive le sortite di Cagliari, Como e Reggio Calabria. La squadra stamattina svolgerà la consueta rifinitura a porte chiuse per poi partire alla volta del capoluogo umbro. Pochi i dubbi di formazione per Bucchi che, oltre all’imbarazzo della scelta, sembra avere le idee abbastanza chiare.

Massimiliano Mariotti