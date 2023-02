L’Ascoli prende Marsura e Sidibe Si chiude l’avventura di Bidaoui

Il doppio colpo Proia-Forte è stato seguito dagli ingressi di Marsura e Sidibe. Si riassume così la sessione di mercato invernale che si è conclusa ufficialmente ieri sera alle 20 con la serie interminabile delle ultime trattative andate in scena all’hotel Sheraton di Milano. Ai primi due l’Ascoli ha aggiunto i classici movimenti in entrata dell’ultimo minuto che hanno visto arrivare in bianconero l’esterno offensivo del Modena (definitivo, contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione) e il giovane centrocampista dell’Atalanta (prestito secco). L’attaccante era ormai da tempo finito nel mirino del Picchio. Il 22enne ivoriano invece finora ha militato nel Cosenza senza però mai riuscire a convincere né Dionigi, né Viali. L’unica presenza fatta registrare resta lo scampolo nel match perso 5-0 contro la Spal. La fine anticipata del trasferimento temporaneo sancito nella scorsa estate con la Dea ha così dato il via libera per il suo arrivo alla corte di Bucchi. Le sue caratteristiche gli consentono di poter essere utilizzato sia nei panni di mezz’ala che in quelli di trequartista. Il tentativo fatto nel corso della giornata per intavolare lo scambio Falzerano-D’Urso, sempre con il Cosenza, alla fine non è andato in porto. Tutto è saltato a causa del rifiuto manifestato dall’esterno destro. L’accordo era stato stato trovato sia con D’Urso che con il club rossoblù per il ritorno dell’ex (prestito con diritto di riscatto).

Nelle ultime ore a disposizione il direttore sportivo Marco Valentini è riuscito a risolvere alcune situazioni che pesavano da tempo sul groppone della società. La cessione più rilevante è stata quella relativa all’estroso Bidaoui che è stato rilevato dal Frosinone a titolo definitivo con vincolo fino al 2024. Il marocchino lascia così il capoluogo piceno dopo due stagioni da protagonista che lo avevano visto prima dare un prezioso contributo alla squadra nella conquista della salvezza per poi trascinare i suoi verso i recenti playoff a suon di gol e giocate comunque risolutive.

La giornata si era aperta con la possibilità di sviluppare un dialogo con Spal e Reggina. Entrambe si erano fatte avanti per rilevarlo. Con i primi addirittura si ipotizzava un ipotetico scambio tra lui e Maistro (altro ex), qualora a Ferrara non fosse arrivato Kargbo dal Crotone. A quella dell’attaccante si è poi aggiunta la cessione di Fabbrini in C alla Lucchese. Il 32enne ormai da tempo era finito fuori dai piani tecnici del club di corso Vittorio. Il Picchio ha risolto anche le situazioni relative al portiere Baumann e al centrocampista statunitense Fontana. Infine la cessione di Sabiri dalla Samp alla Fiorentina ha prodotto delle entrate economiche anche all’Ascoli che si era riservato una percentuale sulla futura rivendita.

