L’Ascoli si immerge nel mercato. Punta tutto sul ritorno di Bidaoui

L’Ascoli guarda già al mercato di gennaio, ma in sordina. Prima ci sono alcuni incontri di vitale importanza da affrontare. In primis quello con lo Spezia. Il Picchio comunque inizia a mettere nel mirino alcuni obiettivi per potenziare l’organico. Uno dei primi interessamenti mostrati dal direttore sportivo Marco Giannitti è quello nei confronti dell’ex Soufiane Bidaoui, elemento decisivo dell’undici di Sottil per due stagioni e poi ceduto nel corso della passata stagione quando con l’arrivo di Bucchi era finito ai margini della rosa. Il possibile ritorno sotto le cento torri del 33enne potrebbe essere favorito dalla situazione che lo stesso Bidaoui sta vivendo al Frosinone dove il giocatore in A non riesce a trovare spazio.

Il suo arrivo nel capoluogo piceno fu favorito dall’approdo dell’allora ds Polito che credette fermamente in lui tesserandolo nel mercato invernale del gennaio 2021 dalla lista dei giocatori svincolati. In quel momento il Picchio, nella prima annata targata Sottil, era alla disperata ricerca di giocate, gol e punti per continuare a sperare in una salvezza diventata molto complicata dopo i miseri fallimenti di Bertotto e Rossi. Nell’opera di risalita della classifica, l’estroso attaccante diede il suo prezioso contributo andando ad agire in un tandem d’attacco completato a volte con Dionisi e affiancando Bajic in altre. La consacrazione due stagioni fa quando diventò l’elemento più decisivo in casacca bianconera. Le sue prestazioni aiutarono, e non poco, a produrre in maniera netta le vittorie ottenute con Cosenza (1-0), Benevento (0-2), Alessandria (3-0), Reggina (2-0) e Parma (0-1). Il Tardini lo incoronò sancendo in assoluto il momento più alto della sua esperienza ascolana. Ora le porte girevoli del calciomercato potrebbero offrirgli la possibilità di tornare in una delle piazze che lo ha amato di più. Per riuscire ad averlo però bisognerà battere la concorrenza della Reggiana, anch’essa interessata a rinforzare il reparto offensivo con uno come lui.

Nel frattempo l’Ascoli resta concentrato sul delicatissimo confronto con lo Spezia di sabato (avvio alle 14) che potrebbe dare una bella risposta nel cammino per la salvezza della formazione di Castori. Nell’occasione la società per favorire una larga affluenza allo stadio ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti in curva nord e tribuna Mazzone. Stasera alle 18 la tifoseria si ritroverà al Picchio Village per far sentire alla squadra tutto il proprio calore. Nel frattempo nuovi rumors continuano a rimbalzare in città e nei bar. Gli stessi parlerebbero di una possibile cessione delle quote azionarie dall’attuale patron Massimo Pulcinelli al gruppo americano Kroenke Sports & Entertainment, holding dell’Arsenale e dei Colorado Rapids (Mls).

Massimiliano Mariotti