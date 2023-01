L’Ascoli tra campo e mercato A Terni la carica di mille tifosi

Spinto da ben oltre mille tifosi l’Ascoli proverà a sbancare ancora una volta il Liberati. Il Picchio cerca il bis dopo il poker del campionato scorso (2-4). Sarà uno scontro sconsigliato ai deboli di cuore quello che si consumerà nella tana di una Ternana in cerca di riscatto dopo un dicembre da dimenticare. Viaggia spedita la prevendita dei tagliandi per il settore ospiti che vedrà una nutrita presenza di tifosi bianconeri. L’ultimo aggiornamento parla delle 900 unità superate nella serata di ieri. Oggi si potrebbe già riuscire a sfondare il muro dei mille per poi viaggiare anche oltre. Le situazioni di mercato imbastite resteranno congelate fino a domenica per non distogliere le attenzioni della squadra sull’importanza del delicato confronto. Subito dopo il termine del match il diesse Valentini e i vertici del club riprenderanno in pugno tutte le trattative intavolate per provare a condurle in porto. I primi movimenti in entrata si faranno a centrocampo con il tesseramento dello svincolato Vacca (contratto fino a fine campionato con opzione per un ulteriore anno) che proprio in questi giorni si sta già allenando con la squadra. A lui si aggiungerà anche l’arrivo sotto le cento torri di Proia dalla Spal in prestito con diritto di riscatto. La strada opposta sarà percorsa da Buchel che domani, salvo sorprese, non dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati per Terni. Sulla corsia di destra, altra zona da rinforzare adeguatamente dopo i flop dell’andata, si continua a seguire il promettente Garattoni, giocatore in scadenza di contratto con il Foggia e pronto al grande salto in B dopo le buone annate fatte registrare in C. Qui si cerca un valido profilo da affiancare alla garanzia Donati dopo le prestazioni da dimenticare di Falzerano e un Adjapong ancora a mezzo servizio. Gli altri nomi nel mirino restano Molina e Marsura. Con quest’ultimo nei giorni scorsi sono proseguiti i contatti con il Modena. Al Picchio Village ieri la preparazione è proseguita a porte chiuse con una seduta svolta al mattino. Le scelte che Bucchi potrebbe mettere in campo dal primo minuto per battere le Fere non dovrebbero vedere grandi novità rispetto al solito undici mandato in campo nelle ultime uscite del girone d’andata.

Riconfermatissimo tra i pali il super Leali. Davanti a lui il consueto terzetto difensivo dovrebbe essere guidato dall’esperto Botteghin con Simic e Quaranta (in leggero vantaggio su Bellusci) ad assisterlo. Cabina di regia ancora affidata ad Eramo. Collocolo e Caligara lo assisteranno. Le corsie laterali vedranno a sinistra il prezioso rientro di Falasco. L’esterno mancino nella prima metà del campionato in quella posizione ha fatto registrare il miglior rendimento in B con la bellezza di 27 occasioni create a favore dei propri compagni. Il tandem Gondo-Dionisi completerà lo schieramento.

Massimiliano Mariotti