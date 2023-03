L’Ascoli vola a Cagliari per sfidare la corazzata

Un Sir sulla strada dell’Ascoli. I bianconeri di Breda stasera (ore 20.30) all’Unipol Domus sfideranno la corazzata di Ranieri per cercare di riprendere la marcia dopo la battuta d’arresto contro il Bari. Stavolta il Picchio ha sorvolato il Tirreno per raggiungere la tana del temuto Cagliari. Il confronto tra i due storici club aprirà solennemente la serie di appuntamenti del 29esimo turno cadetto. L’anticipo costituirà un confronto molto interessante tra due squadre in corsa per traguardi ben differenti. Gli isolani si trovano in lotta nel cuore dei playoff e non hanno ancora abbandonato la speranza di poter raggiungere quel secondo posto che si tradurrebbe nel ritorno in A. L’Ascoli invece ha voglia di raggiungere quanto prima la soglia salvezza per poi eventualmente tentare la fortuna mirando a un qualcosa di più. Sebbene in questo torneo il livello di difficoltà, come si è ravvisato finora, è più elevato rispetto a quello della passata stagione. I rossoblù non arrivano da un periodo brillante. La vittoria manca da quattro gare e la curiosità è legata alle sfide disputate in notturna. In questo caso i sardi in 10 gare sono riusciti a centrare soltanto 3 successi (Cittadella, Modena e Spal), pareggiandone ulteriori 3 e perdendone 4, tra cui quella dell’andata contro il Picchio (2-1). Sotto gli occhi del pubblico amico però il Cagliari non perde dal primo ottobre quando a portare via il bottino pieno fu il Venezia (1-4). Le ultime due trasferte sono state decisamente esaltanti per gli uomini di Breda, bravi a superare di misura Parma e Modena (entrambe per 1-0). Nel caso di un altro acuto esterno l’Ascoli si aggiudicherebbe entrambe le sfide stagionali con i rossoblù, cosa che non accade dal campionato 198586. Quello che si consumerà sarà il settimo duello. Il bilancio complessivo vede avanti i rossoblù con 4 vittorie.

Più indietro i bianconeri con 2. La prima risale all’annata dei record (197778) grazie al 2-1 ottenuto dalla formazione di Renna. Il secondo è targato Boskov per 2-0. L’Ascoli ritroverà di fronte Benetti, vice di Ranieri, la cui carriera di calciatore resta fortemente legata alle leggendarie imprese dell’era Rozzi. Arrivato sotto le cento torri nel 1987 l’ex difensore vi restò fino al 1995 per ben 8 stagioni (4 in A e 4 in B), collezionando in totale 176 presenze (99 in massima serie) e 10 reti. Nel 1992 la cessione al Napoli, appena orfano di Maradona, sfumò proprio a causa di Ranieri. Il motivo? Lui e sir Claudio alcuni anni prima a Catanzaro avevano sposato due sorelle diventando cognati. Arrivato alla guida dei partenopei così Ranieri impose il veto per evitare che i giocatori pensassero di essersi voluto mettere un parente nello spogliatoio.

Massimiliano Mariotti