L’Ascoli vuole chiudere i conti Breda: "Sarà un match salvezza"

Partenza anticipata per Breda e i suoi uomini. L’Ascoli ha preso la via che lo condurrà a Como ieri pomeriggio dopo la consueta seduta a porte chiuse svolta al mattino. Pochi i dubbi di formazione per il tecnico del Picchio che scioglierà le riserve soltanto dopo la seduta svolta stamattina nel modenese, dove pare il club abbia deciso di fare tappa prima del raggiungimento della nota località lombarda. "Sarà un match salvezza – ammette il tecnico –, dobbiamo ragionare così. Non possiamo sapere cosa faranno gli altri. Questa gara va giocata per portare a casa più punti possibili. Siamo lì, dobbiamo tenerli sotto e certe squadre come Venezia e Cosenza stanno andando forte. La salvezza secondo il direttore sportivo è a 45 punti, ci fidiamo. Dobbiamo sempre attendere la fine, ma penso che a quella soglia possiamo ritenerci tranquilli". Niente cambi di modulo, bensì qualcosa potrebbe essere rivisto negli interpreti chiamati a scendere in campo dal primo minuto. In attacco Dionisi spera di rompere il digiuno che va avanti da fine ottobre. "Tatticamente abbiamo il nostro dna. Il modo di stare in campo degli interpreti cambia poco – prosegue –. È già un modulo abbastanza abbottonato con quattro centrocampisti. Nelle caratteristiche degli elementi non abbiamo mediani, ma giocatori di qualità. L’attaccante vive per il gol, ma io da allenatore peso le prestazioni e Dionisi col Sudtirol ha fatto un’ottima partita. Sta crescendo. Penso che abbia subìto la partita di Frosinone, non tanto per una questione psico-fisica, ma per un discorso di storia personale. Contro il Sudtirol invece ha fatto un’ottima gara. Lui nel dna ha il gol, vive per questo, però è anche un giocatore che partecipa alla manovra. Sta avendo sempre più fiducia, gamba e consapevolezza della condizione. Della formazione non mi piace parlarne prima perché le valutazioni da fare sono tante. Giordano non è un’alternativa, si gioca il posto dopo aver fatto registrare una prestazione importante. È stato bravo a farsi trovare pronto con una partita di sostanza e personalità. Quando ci sono alternative è sempre positivo. La partita di Proia, gli ingressi di Eramo e Giovane hanno dato sicuramente qualità, intensità e gamba. Il ritorno in gruppo di Caligara è una possibilità in più. Le partite secondo me non si vincono con i 90’ di un giocatore ma con l’intensità alta di tutti e di chi subentra. Siamo contenti di riavere Gnahoré disponibile. Bellusci sta dando un supporto importante dentro e fuori dal campo".

Vietato abbassare la guardia al cospetto di un avversario dotato di qualità. "Il Como ha fatto tanti punti nelle ultime partite – conclude –, in casa non perde da tanto. Hanno un parco attaccanti di grande livello e una squadra ben strutturata. Sono solo partiti male".

Massimiliano Mariotti