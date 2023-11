L’Ascoli vuole il blitz. Marea bianconera a Reggio

Ascoli, è il momento di rialzarsi con la spinta degli ‘ottocento’. I bianconeri tornano in campo contro la Reggiana rinvigoriti dall’arrivo di Castori e pronti a dare uno scossone deciso a quella classifica che proprio non piace a nessuno. Imperdibile appuntamento oggi – fischio d’avvio previsto alle 14 al segnale di Ferrieri Caputi di Livorno – al Mapei Stadium dove il Picchio riprenderà il proprio cammino con al fianco la bellezza di 795 tifosi in arrivo dalle cento torri. Un muro pronto a farsi sentire forte e chiaro all’interno di un confronto non ancora decisivo, ma sicuramente molto importante per il percorso dei bianconeri. Nel momento del bisogno il popolo ascolano ha risposto ancora una volta presente. E lo ha fatto alla grande. A riportare l’entusiasmo è stato un idolo della piazza come il tecnico 69enne che si è già detto pronto a dare battaglia a tutto e tutti per permettere al suo Ascoli di riprendere la corsa. La stretta unione tra tifosi e squadra è stata, fin dal giorno del suo primo allenamento, una delle prerogative della filosofia castoriana. Ed ecco così che il Picchio Village è tornato a riaprire le proprie porte per accogliere di nuovo i sostenitori dopo qualche anno di eccessiva distanza creata tra due componenti fondamentali e troppo spesso rimaste divise nel corso della settimana da inspiegabili sedute super blindate. È bastato poco per tornare ad "incendiare la piazza" proprio come lo stesso allenatore aveva dichiarato nel giorno della sua presentazione ufficiale. Adesso però la parola passerà al campo dove il nuovo Picchio dovrà tornare a far parlare i fatti con prestazioni intrise di sudore, grinta, determinazione e soprattutto voglia di combattere per la maglia che si indossa. Nella preparazione del match qualche ostacolo lo hanno dovuto superare sia l’Ascoli che la Reggiana tra convocazioni per le nazionali e qualche infortunio di troppo. Le vicissitudini hanno privato i bianconeri di Caligara (squalificato e infortunato) e Nestorovki (infortunato). Ai quali si aggiungono le assenze dei lungodegenti Tavcar, Bogdan e Kraja. Tra le fila granata invece mancheranno Szyminski, Romagna, Vido, Pettinari e Vergara. Sul terreno di gara sarà una battaglia. Le premesse sono quelle giuste per provare ad invertire i numeri del passato. L’Ascoli in B non ha mai vinto a Reggio Emilia così come in nessuna precedente occasione si è riusciti a prevalere contro le formazioni allenate da Nesta. Due tabù da sfatare.

Massimiliano Mariotti