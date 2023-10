L’Atletico Ascoli a L’Aquila:: "Non pensiamo alla classifica"

Il calendario del Girone F della serie D prevede ora una delicatissima doppia trasferta per il neopromosso Atletico Ascoli. L’appuntamento di questo pomeriggio contro la corazzata L’Aquila, in programma alle ore 15 allo stadio ’Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia’ è da far tremare le gambe. Gli abruzzesi sono il team che ai nastri di partenza si è schierato tra i grandi favoriti per il grande ritorno in serie C. La sfida valida per la sesta giornata d’andata alla vigilia appare, insomma con il pronostico già scontato. L’Atletico Ascoli, però, tra le mura amiche contro i pur forti Chieti e Campobasso, ha disputato le sue gare migliori e ora dovrà ripetersi anche in trasferta. Il tecnico Sergio Pirozzi, sapeva che sarebbe statio un inizio di stagione complicato e ha mostrato serenità anche alla vigilia di questa prima trasferta complicata cui seguirà quella di domenica prossima a Roma contro il City. "Siamo consapevoli della forza de L’Aquila – ha dichiarato l’ex sindaco di Amatrice – e sappiamo che per strappare un risultato utile non dovremo sbagliare nulla. L’emergenza rimane per l’assenza di alcuni calciatori ma come siamo stati bravi domenica passata lo dovremo essere anche domani al Gran Sasso d’Italia. Dobbiamo fare la nostra gara senza pensare alla classifica, d’altronde io devo analizzare le prestazioni e sotto questo punto di vista sono fiducioso perché vedo crescere giornalmente i ragazzi. L’arrivo di Mazzarani? Ringrazio la società per aver fatto questo sforzo, d’altra parte avevo a disposizione solo due difensori centrali. Federico può darci una grande mano; è giovane (classe 2000), ma ha esperienze importanti nel mondo professionistico. Conosco i suoi fratelli, calciatori entrambi e la serietà della famiglia. Concludo dicendo che questo è il momento di combattere con testa e cuore".

E in settimana in casa Atletico Ascoli è infatti arrivato un nuovo difensore centrale dopo l’addio forzato a Edorado Baraboglia costretto all’operazione al legamento crociato. Federico Mazzarani, nato a Roma, è cresciuto nel settore giovanile della Ternana dove è arrivato ad esordire in Serie C nella stagione 20182019. Nelle due stagioni successive ha giocato con la maglia della Pistoiese in serie C dove ha messo a referto 35 presenze e una rete. Nella stagione 20212022 è approdato alla Pro Sesto, sempre nel girone A della Serie C. Con la maglia dei lombardi è sceso in campo 36 volte tra campionato e coppa. La scorsa stagione è tornato alla casa madre Ternana in Serie B, dove ha raccolto due presenze nella serie cadetta. Ed è arrivato all’Atletico Ascoli a dimostrazione della voglia della società di mettere a disposizione di mister Sergio Pirozzi una rosa importante in questo difficilissimo campionato di Serie D.

Valerio Rosa