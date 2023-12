L’Atletico Ascoli esce sconfitto. Quanti rimpianti a Vastogirardi

3

(4-4-2): Cerroni 6; Camara 6, Zuccherato 6, Ceccuzzi 6 (70’ Acunzo sv), Ruggieri 6; Visani 6,5 (82’ Anzalone sv), Caon 6, Antogiovanni 6,5, Fontana 7; Lisi 7 (66’ Salatino 6), Iacullo 7. All.: Marmorini 7

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Pompei 5,5; Marucci 6, Casale 5 (63’ Camilloni 5,5), Mazzarani 6 (54’ Traini), Feltrin 6; Valentino 6, Diarra 6, Antenucci Ed. 6 (46’ Cesario 6), Ciabuschi 6,5, Minicucci 7 (82’ Meri sv), Vecchiarello 6. All.: Seccardini 6.

Arbitro: Costa di Catanzaro 6 (Celestino–Trapasso).

Reti: 1’ Ciabuschi (AA), 14’ Lisi (V), 38’ Fontana (V) 44’ Iacullo (V), 78’ Minicucci (AA).

Note: al 33’ l’Atletico Ascoli fallisce l’esecuzione di un rigore con Ciabuschi (pallone fuori). Al 76’ il Vastogirardi fallisce l’esecuzione di un calcio di rigore con Salatino (conclusione respinta da Pompei). Allontanato all’87’ per proteste il tecnico dell’Atletico Ascoli Seccardini. Espulso al 45’, nell’Atletico Ascoli, Diarra per condotta non regolamentare. Ammoniti Lisi e Ruggieri (V); Vecchiarello, Pompei, Traini e Meri (AA).

L’Atletico Ascoli cede 3-2 a Vastogirardi al termine di una partita ricca di colpi di scena. Già al 1’, in contropiede, gli ospiti passano in vantaggio con Ciabuschi. Al 5’ Marucci prova a mettere in condizione Diarra di incidere, ma il colpo di testa del numero sette ospite non incide. Sugli svilupp di un corner, Visani manca il possibile pari. Che, però, è solo questione di minuti perché al 14’, servito in profondità da Antogiovanni, Lisi mette a segno il gol dell’1-1. Al 21’ la risposta dei marchigiani con Marucci che spaventa la difesa di casa. Al 31’ ci prova Ciabuschi per gli ospiti, ma mette a lato. Al 32’ Valentino viene messo a terra in area. È rigore per gli ospiti che Ciabuschi però spedisce fuori con Cerroni che si era tuffato sul lato giusto. Dal possibile svantaggio, i giallocelesti si riportano avanti: al 38’ l’ultimo arrivato Lisi serve un pallone splendido per Fontana il cui colpo di testa vale il 2-1. Al 40’ Cerroni è provvidenziale su Minicucci che prova a sfondare per il 2-2. Al 42’, servito da Cerroni, Fontana è anticipato al momento opportuno, ma è solo l’antipasto del 3-1 che arriva al 44’ grazie ad una mezza girata in area di Iacullo. Prima della fine del tempo, c’è spazio anche per l’espulsione di Diarra, tra i marchigiani, per un fallo in area su di un difensore altomolisano.

Nella ripresa, in avvio gli ascolani provano a farsi vedere sugli sviluppi di un corner, ma senza grande fortuna. Al 57’ Traini, per gli ospiti, reclama un penalty. Al 64’ è il Vastogirardi a rendersi pericoloso con la zuccata di Caon, che non ha grande fortuna. Due minuti dopo è lo stesso Caon ad avere una ghiotta opportunità, ma Pompei è ben presente. Al 67’, sugli sviluppi di un corner, Traini ha una ghiotta opportunità per i marchigiani, ma non la sfrutta. Al 75’ Caon serve in profondità per Salatino, atterrato da Pompei in area. Si materializza il secondo rigore di giornata, stavolta per i padroni di casa con lo stesso Salatino che si fa parare il rigore da Pompei. Dal possibile 4-1 si passa al 3-2 con Minicucci che, sugli sviluppi di un’azione concitata in area, mette a segno la seconda rete dei marchigiani. Poi la gara va avanti all’insegna della grande tensione con tanta bagarre, numerosi provvedimenti disciplinari, ma pochissime occasioni degne di nota (tra queste un tiro alto di Iacullo al 92’).