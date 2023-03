L’Atletico Ascoli ha scelto il tecnico: è Sergio Pirozzi

Dopo l’esonero abbastanza sorprendente dell’allenatore Luigi Giandomenico, l’Atletico Ascoli ha annunciato ancora più sorprendentemente il nome del nuovo tecnico. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio ascolano che lo scorso anno a ‘furor di popolo’ fu costretto a rinunciare alla panchina della Sambenedettese in Serie D. Il Patron dell’Atletico Ascoli, Graziano Giordani ha infatti scelto mister Sergio Pirozzi. Il tecnico, classe 1965, vanta una lunga carriera alle spalle con esperienza in Serie C2 a Rieti e con la Viterbese. In Serie D ha allenato Aprilia, Civitavecchia e Trastevere. In bacheca ha tre campionati vinti in Eccellenza (Sorianese, Viterbese e Trastevere) e uno in Serie D con il Rieti. Tecnico come si diceva molto conosciuto ad Ascoli per aver allenato la Primavera con Peppe Bellusci in difesa nella stagione 2007-08, arrivando ai quarti di finale del campionato, e per essere stato il vice di Franco Colomba in prima squadra, l’anno successivo. Ex sindaco di Amatrice, si trovò a gestire le drammatiche conseguenze del terribile terremoto che colpì il centro Italia nel 2016. Mister Pirozzi ha da poco conseguito il patentino Uefa Pro che gli permette di allenare in tutte le categorie nazionali e internazionali. La società, convita della sua scelta, augura a mister Pirozzi un enorme in bocca al lupo per il prosieguo del campionato. Un campionato che ha visto l’Atletico in vetta praticamente sin dall’inizio e che si è complicata dopo aver conquistato solo tre punti nelle ultime cinque giornate. Ora, a quattro gare dalla fine, i bianconeri sono stati superati in classifica dal Fossombrone e non hanno un calendario agevolissimo: domenica riceveranno il Valdichienti Ponte, poi derby con l’Atletico Azzurra Colli, di nuovo in casa con il Castelfidardo e chiusura ad Urbino.

Valerio Rosa