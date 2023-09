Lauro avverte la Samb : "L’Avezzano è forte"

"È stata una buona settimana di lavoro e siamo pronti per affrontare una squadra forte, quadrata, diversa dalle altre affrontate finora". Maurizio Lauro è consapevole che l’impegno contro l’Avezzano di oggi sarà ben più duro rispetto alle prime uscite contro Sora e Tivoli. Lo dice la classifica e, soprattutto, la storia calcistica degli uomini che fanno parte della rosa abruzzese guidata dal tecnico Giuseppe Ferazzoli. Il capitano dell’Avezzano, Costa Ferreira ha giocato in Serie B con l’Entella e conta settantasette partite in cadetteria e circa duecento in Serie C. In carriera ha vestito maglie importanti, tra cui quelle del Trapani, del Messina e del Lecce. Lo scorso anno, poi, era alla Fidelis Andria con Arrigoni e Paolini, attuali calciatori rossoblù. Interessante anche il profilo della punta Raffaele Ortolini, appena acquistato dai biancoverdi. Autore di ottanta reti in Lega nazionale dilettanti, nella scorsa stagione ha giocato con Pistoiese e Seregno; due anni fa era invece con la Gelbison, con cui ha vinto il campionato di serie D. Nei giorni scoris, peraltro, Ortolini ha detto che l’Avezzano può battere le Samb, di cui conosce Sirri, e di non vedere una squadra superiore alle altre nel girone. Anche la seconda punta Yuri Senesi ha una lunga esperienza in Lega Pro, mentre lo scorso anno ha siglato sette reti con il Frascati. Un altro profilo pericoloso per la Samb è quello di Elio De Silvestro, trentenne e punta ex Siracusa, Gubbio, Juve Stabia e Ancona. Insomma, nell’Avezzano gioca gente che ha visto anche categorie superiori, al contrario dei calciatori di Sora e Tivoli. "Sappiamo che l’Avezzano — ha detto ancora Maurizio Lauro — è stata costruita per fare un campionato di vertice, con giocatori di ottimo livello, ma noi siamo pronti e dobbiamo continuare ad approcciare le partite così come abbiamo fatto con Sora e Tivoli".

Approcciarle come nelle prime due uscite vorrebbe dire indirizzare subito la gara, tanto da chiuderla nel primo tempo. In Abruzzo non sarà probabilmente così, nonostante i tanti tifosi al seguito (alla chiusura del botteghino ieri sera, erano stati venduti 570 biglietti). A proposito dei tifosi, Lauro dice che "l’entusiasmo della gente ci ha dato una grande carica ma mi aspettavo che i ragazzi potessero reggere le pressioni e partire bene in campionato". La Samb dovrebbe scendere in campo con lo stesso undici visto la settimana scorsa contro il Tivoli, un 4-2-4 formato da Coco; Zoboletti, Sbardella, Sirri, Pagliari; Arrigoni, Barberini; Cardoni, Tomassini, Alessandro e Battista. Simone Paolini non è ancora al meglio, ma ha già esordito in campionato con il Tivoli, mentre per Antonio Martiniello, che sta lavorando per recuperare la migliore condizione, dovrebbe esserci la panchina all’inizio dell’incontro.

p.c.