Lauro non fa sconti, porte chiuse al Samba Village

La Samb attende l’ok della Federazione per il tesseramento del centrocampista gambiano, classe 2005, Moussa Touré: la società ha trasmesso la documentazione nel pomeriggio di giovedì ma senza l’ok della Federazione non potrà impiegare il calciatore che dunque non sarà disponibile per domenica. Così come l’ex rossoblù Vittorio Esposito e l’esterno d’attacco della Recanatese Luca Senigagliesi, ogni questione relativa al mercato oramai è rinviata alla prossima settimana. "Ora – come ha ribadito il ds Stefano De Angelis ieri – la concentrazione deve essere tutta rivolta al prossimo turno di campionato" che vedrà la Samb affrontare, domani, al Riviera, l’Atletico Ascoli. Ieri, il tecnico rossoblù Maurizio Lauro ha preferito far svolgere ai suoi l’allenamento a porte chiuse. A porte chiuse sarà anche la rifinitura odierna. Lauro ancora una volta dovrà fare a meno di Paolini e Chiatante con quest’ultimo che potrebbe recuperare dall’infortunio per il match con il Roma City. Dunque, è prevedibile, che il mister scelga di confermare, anche contro l’Atletico Ascoli, il 4-2-3-1, oramai usuale, sceso in campo anche a Campobasso con Cardoni, Alessandro e Battista a ridosso di Tomassini. Nel frattempo come era prevedibile i biglietti per la Curva Nord sono andati sold out appena è stata aperta la prevendita. Alla fine la società rossoblù ha potuto aprire la prevendita dei biglietti soltanto ieri mattina. La decisione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno è, infatti, arrivata solo nella tarda serata di giovedì. Ravvisato il concreto pericolo di azioni violente in occasione della partita di calcio Us Sambenedettese-Atletico Ascoli, il Casms ha invitato il Prefetto ad adottare, quale misura preventiva, la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Ascoli, Castel di Lama, Folignano e Venarotta. Ravvisata la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva o, quantomeno, riducendo al minimo le occasioni di rischio connesse all’evento, il prefetto di Ascoli, Carlo De Rogatis, sentito il questore, ha disposto, quindi, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Ascoli Piceno, Castel di Lama, Folignano e Venarotta, con l’annullamento e il rimborso di quelli eventualmente già emessi. I tagliandi sono acquistabili sul circuito Vivaticket, per il settore ospiti fino alle 19 di oggi. Il botteghino ospiti il giorno della gara sarà chiuso.

s.v.