L’autore del gol: "Una grande emozione" Simic: "Pensiamo a lavorare con più forza"

Il segnale dato dalla squadra è stato decisamente importante. La compattezza e la voglia di reagire intravisti nel finale di primo tempo e per tutto l’arco della ripresa è stata la risposta più importante offerta al Mazza. "Il primo gol in bianconero è una grande emozione – ha commentato l’esterno destro Claud Adjapong –. Ferrara mi ha sempre portato fortuna. Me lo sentivo. Anche a Sassuolo mi era capitato di fare gol contro di loro. C’è da lavorare, dobbiamo stare compatti. Intanto oggi è arrivato un punto importante soffrendo in dieci. Mi auguro possa essere la partita della svolta. Cercheremo di riportare questo spirito anche nella prossima settimana. Venivamo dalla sconfitta di Terni in cui il primo tempo non era stato buono, ma nella ripresa avevamo fatto meglio". Adjapong parla poi del pubblico e di Ascoli: "Quella bianconera è una piazza importante e calorosa, si aspettano tanto da noi. Ogni settimana cerchiamo di sudare la maglia. Oggi ci hanno seguito 300 tifosi ed erano 1200 a Terni. Questa è la dimostrazione che ci spingono ovunque e noi dobbiamo essere bravi a ricambiare al massimo il loro sostegno con delle ottime prestazioni. Ora penso solo all’Ascoli e a salvarci. Prima lo faremo e poi eventualmente penseremo ad altro". Una squadra che sembra discontinua: "Il vero Ascoli c’è sempre stato : conclude Adjapong –. In un campionato lungo come questo è normale che ci siano alti e bassi. A Bari ci davano tutti per sconfitti di fronte a 35mila persone e invece abbiamo portato a casa la partita. Ci sono state gare dove ci è girata male e altre dove invece è andato tutto bene, ma l’Ascoli c’è sempre stato".

Soddisfatto anche il centrale difensivo Simic, ancora autore di una prova convincente. Il croato ha sinteticamente espresso: "Oggi abbiamo dato tutti di più rispetto alle nostre forze. Sono orgoglioso di questo pareggio. Pensiamo a lavorare ogni giorno di più con forza. È vero che arriviamo da un periodo non positivo ma abbiamo fiducia, ragioniamo soltanto di partita in partita guardando agli impegni con fiducia e con forza".

mas.mar.