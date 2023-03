Le due squadre al lavoro in vista della ripresa

Nella giornata di ieri sia l’Ascoli che il Brescia hanno proseguito la preparazione in vista della ripresa del campionato di sabato primo aprile. I bianconeri di Breda sono tornati in campo al Picchio Village con una doppia seduta di lavoro. Forza e seduta tattica al mattino. Torelli e palle inattive nel pomeriggio. Ad assistere al secondo dei due allenamenti di giornata sono stati una cinquantina di alunni del Liceo scientifico di Jesi. Presente anche il presidente Neri che a pranzo si è intrattenuto a tavola con squadra e staff tecnico per poi assistere al lavoro svolto dal gruppo. In campo nl entro sportivo di Torbole anche il Brescia di Gastaldello. Il tecnico sta cercando di recuperare gli infortunati Cistana e Olzer, due elementi rispettivamente importanti in difesa e sulla trequarti. Il giorno precedente invece, giovedì, le Rondinelle avevano superato l’Offanenghese per 6-0 in un test amichevole. La partita, suddivisa in tre tempi da 35’, aveva visto a segno Niemeijer (tripletta), Labojko, Bianchi e Rodriguez.