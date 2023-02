Le parole di Buffon: "Riduciamo al minimo i rimpianti"

Archiviato il pareggio di Terni, il Parma guidato da Pecchia attende il confronto con l’Ascoli per tornare a marcare tre punti. Ci sarà l’esperto Gigi Buffon a difendere i pali nel match di domani. "Dobbiamo affrontare queste partite una alla volta – ha commentato il portiere –, cercando di arrivare alla fine riducendo al minimo la possibilità di avere dei rimpianti. In base alle prestazioni che forniremo, ai risultati, alla posizione in classifica, a quel punto ci faremo un’idea più veritiera del nostro reale valore. Se devo fare una comparazione rispetto all’anno scorso, qualcosa di positivo c’è. Abbiamo 5 o 6 punti in più. Non abbiamo cambiato allenatore e questo significa che è stata fatta una scelta giusta, ponderata. Pecchia è un tecnico di esperienza che sa allenare al meglio una squadra come la nostra. Per vincere devi far fare fatica che significa alcune volte perdere e gestire la frustrazione che porta la sconfitta".