Leali, altra partita al top: "Ora giochiamocela fino in fondo"

E’ stato sicuramente il migliore in campo tanto per farsi rimpiangere ancora un po’. Nicola Leali è arrivato praticamente al termine della sua esperienza in maglia bianconera. Non avendo rinnovato il contratto sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione e certamente non avrà difficoltà a trovare una squadra importante magari, perché no anche in Serie A. Anche contro il Genoa è stato protagonista di parate strepitose, ha respinto un rigore, è stato abile ad opporsi alla successiva ribattuta ma nulla ha potuto in occasione dei due gol dei padroni di casa. "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile – ha ammesso – dove tutti avrebbero faticato a far gol. Dispiace aver perso perché alla fine con un po’ di fortuna in più e cattiveria potevamo pareggiarla e non avremmo rubato nulla. Abbiamo fatto la nostra partita, creando diversi pericoli alla porta avversaria e tenendo vivo il match fino alla fine. Credo ci siano tanti lati positivi anche in questa gara seppure nella sconfitta. Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo match casalingo di sabato contro il Cosenza. Inutile dire che dovremo vincerla. Il rigore parato? I rigori li ho sempre studiati e qualche volta li ho anche respinti. Poi ci vuole sempre un po’ di fortuna. Possibilità playoff? Siamo vivi e consapevoli di poter raggiungere gli spareggi per la promozione in Serie A. Ce la giocheremo sino in fondo". Felicissimo dall’altra parte mister Alberto Gilardino, squalificato e costretto a seguire il match dallo Sky Box in Tribuna. "Va festeggiata questa giornata e anche tanto – ha ammesso – E’ stata una giornata e una cavalcata incredibile, una festa cui hanno contribuito tutti. Un merito particolare va al nostro popolo, oggi indescrivibili. Ora abbiamo una gita a Frosinone ma le notti scorse sono state difficilissime. Tre notti che non dormo, alle 44.30 guardavo il cellulare. I pensieri eran tanti, pensieri per i ragazzi e per la società e per la nostra gente".

Valerio Rosa