Lecco, Ultima speranza per l'ammissione alla Serie B, decisione finale il 7 luglio

Ultimissima speranza per il Lecco che ad oggi è stato ammesso alla prossima B dalla Covisoc. La prossima tappa decisiva per chi è stato escluso sarà di mercoledì 5 luglio. Termine ultimo per presentare ricorso. Giovedì 6 nuova riunione della commissione criteri infrastrutturali e della Covisoc che forniranno un parere, non ancora vincolante, sulle posizioni delle società. Venerdì 7 il Consiglio federale prenderà la fatidica decisione finale sulle iscrizioni. L’11 luglio avverrà la cerimonia di sorteggio dei calendari a Como e nello sviluppo delle giornate previste verranno inserite le classiche X e Y per indicare le posizioni non ancora certe. Il 20 e 21 luglio sono previste le possibili udienze davanti al Collegio di garanzia. Il 2 agosto è la data dell’eventuale udienza dinanzi al Tar. Il 29 agosto infine ci sarà l’eventuale udienza davanti al Consiglio di stato, ma il campionato sarà iniziato con le prime due giornate già in archivio.