Lega B, Balata: "I nostri giovani meritano di giocare"

Continua la mission della Lega B per rilanciare il calcio nazionale attraverso i giovani talenti italiani. Il presidente Mauro Balata era presenta all’ultima uscita della nazionale under 21 del ct Nunziata che ha aperto il cammino di qualificazione agli Europei del 2025 in Slovacchia. Sul campo gli azzurrini non sono riusciti ad andare oltre allo 0-0 contro la Lettonia. "Bisogna lavorare e noi lo stiamo facendo a beneficio del movimento calcistico per far sì che i giovani, secondo me molto bravi, possano mettersi in evidenza e mostrare in campo quello che sanno fare – ha spiegato Balata –. Se non giocano, non riescono a crescere e a far capire quanto sono bravi. Baldanzi ad esempio è un giocatore di grande qualità. Sarebbe stato molto utile, ma adesso lo sforzo è quello di creare un gruppo di ragazzi vogliosi di far bene. L’impegno del ct, di tutto il team e della federazione è questo. Il gruppo è in costruzione. A livello europeo tutte le partite sono difficili, ci vuole tempo".