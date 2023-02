L’ex Baumann riparte in Svizzera con il club Wil

Noam Baumann riparte dalla seconda divisione svizzera. L’ex portiere dell’Ascoli aveva risolto consensualmente il proprio contratto con il club di corso Vittorio proprio lo scorso 31 gennaio, nell’ultimo giorno di mercato invernale. Il 26enne ha scelto di legarsi al Fussball Club Wil 1900, società attualmente in vetta del campionato elvetico che guida la classifica. L’estremo difensore ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione di rinnovo. Il diesse Marco Valentini aveva deciso di portarlo in bianconero dopo l’infortunio occorso a Leali in occasione del match pareggiato in casa con il Cittadella (0-0) nel match del 3 settembre 2022. Bauman esordì col Perugia nel match perso 1-0 al Curi e poi tornò nuovamente in campo nella successiva sfida interna col Parma. Con i ducali però la sua gara durò una ventina a causa di un infortunio che poi spalancò le porte al rientro tra i pali di Guarna.