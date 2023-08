L’ex Mandorlini: "Baroni farà bene"

Gli scaligeri non vogliono assolutamente steccare alla loro prima davanti al caloroso pubblico di casa. La campagna abbonamenti viaggia a ritmi spediti in vista del prossimo campionato in massima serie dei gialloblù. A poco più di una settimana dall’inizio del torneo di serie A del club veneto si è ormai arrivati a quota 11.500 abbonamenti. Anche nel confronto di domani sera contro l’Ascoli al Bentegodi (avvio alle ore 21) è attesa una bella cornice di pubblico. "Ancor prima di giocare è difficile fare previsioni – commenta il doppio ex Mandorlini –, il cuore dice che l’Hellas si salverà contro tutto e tutti. Baroni a Lecce non ha fatto bene, ma benissimo".